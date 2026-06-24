Fortunato Cerlino, l’intervista: “La rapina più grave è convincere un bambino che i sogni non servono”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono uomini che passano una vita a cercare risposte. E poi ci sono quelli che imparano ad abitare le domande, come Fortunato Cerlino. Una specie sempre più rara. Non perché abbia trovato una verità più grande degli altri, ma perché sembra aver accettato una possibilità che la nostra epoca considera quasi scandalosa: che alcune delle questioni più importanti della vita non siano destinate a essere risolte. Mentre lo si ascolta parlare, ci si accorge che ogni domanda che gli si rivolge produce un effetto inatteso. Invece di restringere il campo, lo allarga. Invece di chiudere un discorso, ne apre un altro. Accade quando si parla di successo. Accade quando si affronta il tema del destino. Accade persino quando gli si chiede se crede in Dio. Le risposte di Fortunato Cerlino non hanno la forma delle certezze. Assomigliano piuttosto a sentieri. A volte tortuosi. A volte luminosi. Ma sempre orientati verso qualcosa che sta oltre. Forse perché Fortunato Cerlino, prima ancora che un attore, un regista o uno scrittore, è un cercatore. Del resto, tutta la sua storia sembra nascere da un movimento di ricerca. La ricerca di una casa che non coincide necessariamente con il luogo in cui si nasce. La ricerca di maestri capaci di lasciare dubbi invece che impartire lezioni. La ricerca di una forma d’arte che non sia esibizione dell’ego ma servizio. La ricerca di un altrove che non rappresenti una fuga dalla realtà, bensì un modo più profondo per comprenderla. È una parola che torna spesso durante quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie: altrove. Per molti, l’altrove è sempre stato il luogo dell’incertezza. La linea oltre la quale l’orizzonte finisce e comincia ciò che non si conosce. Per lui, invece, l’altrove è una promessa. Una porta socchiusa. La prova che il mondo non si esaurisce dentro i confini che vediamo. E allora improvvisamente anche Avemmaria, il suo primo film da regista al cinema dal 25 giugno scelto come titolo di apertura del Baaria Film Festival, a Bagheria dal 22 al 27 giugno, smette di essere soltanto un film ‘autobiografico’. Diventa il racconto di una tensione. La tensione tra ciò che siamo e ciò che potremmo essere. Tra il peso della gravità e il desiderio dell’ascesa. Tra le voci che ci insegnano a restare al nostro posto e quelle che ci invitano a guardare la luna. Nel film, come nella vita di Fortunato Cerlino, il vero antagonista non è una persona. È una convinzione. L’idea che il destino sia immutabile. Che chi nasce in un certo luogo debba necessariamente restare confinato dentro i suoi confini materiali e simbolici. È contro questa forma di povertà, molto prima che contro quella economica, che combatte il piccolo Felice. Ed è contro questa stessa povertà dell’immaginazione che combatte ancora oggi l’uomo che lo ha creato. Non è un caso che, parlando della propria infanzia, Fortunato Cerlino non utilizzi mai il linguaggio della rivalsa. Non c’è alcuna celebrazione dell’uomo che ce l’ha fatta. Anzi. Diffida profondamente dell’idea del self-made man. Diffida del successo. Diffida delle persone che credono di avere tutte le risposte. Diffida perfino dell’idea di un io stabile e definito. Ciò che sembra interessargli davvero è altro. La possibilità che esista ancora qualcosa da cercare. Qualcosa oltre la prossima collina. Oltre la prossima storia. Oltre la prossima vita. Leggendo le sue parole, torna in mente una frase di Rilke: «Abbi pazienza verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo cuore e cerca di amare le domande stesse». Forse Avemmaria nasce esattamente da qui. Non dal desiderio di raccontare il bambino che Fortunato Cerlino è stato. Ma dal bisogno, ancora vivo, di continuare a camminare accanto a lui.

Conosciamo la storia del film Avemmaria attraverso il libro autobiografico che aveva già pubblicato, Se vuoi vivere felice, ma che cosa l’ha spinta davvero a raccontarla? Qual era il motore interiore che si celava dietro?

“La spinta che ha generato Avemmaria è la stessa che alimenta tutto ciò che faccio. Nasce da una consapevolezza che mi è stata trasmessa dai maestri che ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio percorso. Mi hanno insegnato molto presto che questo lavoro può certamente avere a che fare con l’ego personale, ma che la vera idea di artista è un’altra. La visione che mi hanno trasmesso è quella dell’arte come servizio. Il nostro mestiere è uno strumento di conoscenza: di noi stessi e del mondo che ci circonda. Chi sceglie di assumersi questa responsabilità deve esserne pienamente consapevole. Oggi può sembrare una prospettiva controcorrente, perché spesso prevale un’idea diversa del nostro lavoro. Ricordo sempre un episodio accaduto durante un incontro a Benevento. Un ragazzo mi chiese come si diventa attori. Gli raccontai il mio percorso, fatto di rinunce, viaggi, sacrifici e fatica. A un certo punto mi guardò quasi stordito, come se non si aspettasse una risposta del genere. Gli spiegai che non c’era nulla di meno, ma nemmeno nulla di più, rispetto a chi desidera diventare chirurgo o calciatore. È un mestiere vero e proprio. Oggi, invece, passa spesso l’idea che basti salire su un ‘trono’ mediatico o partecipare a un reality. Naturalmente esistono delle eccezioni: penso a persone come Pietro Tarricone o Luca Argentero, che hanno saputo trasformare quella visibilità in un’opportunità per costruire una professione autentica. In generale, però, credo che esista una differenza fondamentale: non bisogna limitarsi a essere interessanti, bisogna essere utili. Il nostro lavoro dovrebbe generare un movimento interiore in chi guarda. Deve trasmettere contenuti, propri oppure altrui, nel caso di chi interpreta. Quando insegno ai ragazzi, dico sempre che bisognerebbe almeno raggiungere un equilibrio del cinquanta per cento. Una parte può essere dedicata a sé stessi, perché all’inizio tutti partiamo dal desiderio di mostrare a mamma e papà quanto siamo speciali. L’altro cinquanta per cento, però, deve essere riservato al pubblico, perché chi ti osserva desidera ricevere qualcosa da te”.

Avemmaria segna il suo esordio alla regia cinematografica. Perché ha sentito l’esigenza di dirigere personalmente questa storia ‘sporcandosi le mani’ invece di affidarla a qualcun altro?

“Se per ‘sporcarsi le mani’ intendiamo il lavoro di un pittore o di un artista, allora lo faccio molto volentieri e continuerò a farlo. In realtà provengo anche da quel mondo. Ho già lavorato come regista in teatro e la mia vocazione alla narrazione è sempre stata molto ampia. Ho sempre scritto. Facevo parte di un gruppo di drammaturgia contemporanea che ha ottenuto anche riconoscimenti importanti. Ho fondato Rosso Tiziano insieme a Saponaro e Mazzotta, una realtà nata da esperienze legate a Teatri Uniti e a quel tipo di ricerca teatrale. Insomma, questo desiderio esisteva da tempo. Paradossalmente, però, all’inizio non volevo realizzare un film tratto da questo romanzo. Dopo la pubblicazione del libro si fecero avanti anche alcune produzioni interessate, ma avvertivo un certo disagio. Avevo la sensazione che si rischiasse di raccontare la vicenda come quella di uno ‘special one’, di un caso eccezionale. Sentivo il bisogno di trovare un punto di vista preciso. L’ho individuato sia nel romanzo sia nel film: raccontare l’infanzia all’interno di una periferia che, in questo caso, è quella napoletana, ma che in realtà non appartiene soltanto a Napoli. Saviano le ha definite molto bene: province universali. Luoghi che si assomigliano tutti, mondi senza bandiera, territori senza Stato. Le ritrovi nelle banlieue francesi, nelle periferie di Milano, di Brescia e in molti altri contesti che la cronaca continua a mostrarci. In quei luoghi la rapina più grave che si possa compiere ai danni di un bambino non è sottrargli un’automobile o un portafoglio. È convincerlo che i sogni siano soltanto un’astrazione. Invece i sogni possono trasformarsi in progetti e diventare davvero l’ossatura del proprio destino”.

Una volta qualcuno mi disse che i sogni sono un motore: senza di loro non si parte.

“Anche se, per me, sono ancora più una mappa che un motore. Sono ciò che indica delle tappe, dei percorsi. Poi cambiano, si trasformano, crescono insieme a noi. Nella mia esperienza il sogno ha sempre avuto una qualità particolare. Non è mai stato una forma di fuga dalla realtà. Al contrario, mi ha aiutato a comprenderla meglio. A volte il sogno rappresenta il filtro più efficace attraverso cui leggere il reale. L’arte funziona proprio così. Riesce a guardare negli occhi aspetti dell’esistenza che un approccio esclusivamente razionale non sempre riesce a cogliere. Per questo nei sogni riconosco una doppia natura. Da una parte c’è la dimensione progettuale, il viaggio, il movimento. Dall’altra una dimensione contemplativa. Era così per il bambino che sono stato ed è una caratteristica che continuo a portare con me ancora oggi”.

Raccontare questa storia, prima sulla pagina e poi sullo schermo, le ha alleggerito il peso che portava dentro oppure lo ha reso ancora più difficile da sostenere?

“Lo ha reso più complesso e, proprio per questo, più leggero. Viviamo in un tempo in cui tendiamo a fuggire la complessità. In realtà è la semplificazione a generare disagio. Quando riduciamo tutto a schemi troppo semplici, finiamo per alimentare un malessere psichico, emotivo e mentale. Accogliere la complessità di ciò che viviamo, sul piano umano come su quello artistico, significa invece dotarsi degli strumenti necessari per osservare davvero la realtà. Questo lavoro mi ha permesso proprio questo: mettere tutti gli elementi sul tavolo e guardarli senza sottrarre nulla”.

Quando guarda oggi il bambino che era, quale sentimento prevale? Tenerezza, rabbia, frustrazione o disillusione?

“Posso dirle che, a distanza di tanto tempo, continuiamo a guardarci con lo stesso sospetto che lui nutriva nei confronti degli adulti e, inevitabilmente, anche nei miei confronti. Allo stesso tempo, però, tra noi esiste una grande complicità. Credo che sia questa la conquista più importante che abbiamo raggiunto. Ogni tanto riusciamo persino a fidarci l’uno dell’altro”.

Il vero antagonista del film non è una persona, ma una frase: «Chi è nato tondo non può morire quadrato». Quando ha capito che certe convinzioni possono essere più oppressive della povertà stessa?

“L’ho capito abbastanza presto. La povertà non riguarda soltanto il denaro. Ha a che fare con il linguaggio, con l’immaginazione, con la fantasia e con la capacità di sognare. Le rapine più gravi che avvengono in certi luoghi non sono quelle materiali. La più grande è riuscire a convincere qualcuno di essere povero nell’anima, di non poter aspirare a qualcosa di più alto. Tutto il film è attraversato da una tensione costante tra l’alto e il basso. Da una parte c’è qualcosa che tende verso l’elevazione, dall’altra una forza che prova continuamente a schiacciarti verso il basso. Per questo ritorna il simbolo della luna. Per questo ritorna l’idea dell’ascesa, del superamento dei propri limiti. Quella luna può assumere due significati opposti: può essere un masso che ti schiaccia e ti seppellisce per sempre oppure qualcosa che ti sospende e ti permette di guardare oltre”.

Avemmaria è la storia di qualcuno che sogna di andarsene. Oggi, guardando la sua vita con il senno di poi, pensa che sia davvero possibile lasciare il luogo da cui si proviene oppure si finisce sempre per negoziare con esso?

“Se il luogo da cui si proviene non è casa, bisogna lasciarlo. Considero tutto il mio percorso come un viaggio di ritorno. Non è mai stato un viaggio verso una destinazione. È stato un viaggio per tornare. Credo che ciascuno di noi, a un certo punto della vita, debba capire dove nasce davvero. Se il luogo in cui sei nato coincide con la tua casa, allora va bene così. Ma se non è la tua casa, devi metterti in cammino e cercarla. E devi raggiungerla ovunque si trovi. A volte quella casa è un luogo fisico. Altre volte è uno spazio psicologico, mentale, interiore. In alcuni casi è necessario attraversare distanze geografiche, spostarsi, partire. In altri il viaggio avviene dentro di sé. Ma, in fondo, tutta la vita funziona così. È una continua ricerca della strada che riporta a casa. Probabilmente, persino quando lasceremo questo mondo, faremo la stessa cosa. Torneremo a casa, come qualcuno sostiene”.

E quando oggi le capita di passare da Pianura, davanti alla casa in cui è cresciuto, che cosa prova?

“La verità è che la sensazione più intensa non la provo quando torno a Pianura. La provo quando mi trovo nella provincia di Milano. Oppure in quella di Brescia. O ancora nelle periferie di Parigi. Perché lì rivedo esattamente la stessa realtà. Rivedo gli stessi sguardi. Vedo bambini che hanno gli stessi occhi che avevamo noi. Le stesse paure, gli stessi timori, la stessa rabbia. Gli stessi desideri inespressi. È questo che continua a colpirmi. Più del ritorno a Pianura, mi impressiona il fatto che esistano ancora queste province universali di cui parlavamo prima. Luoghi che spesso distano soltanto pochi chilometri dal centro di una grande città e che, nonostante ciò, sembrano separati da una distanza enorme. Una distanza culturale, sociale e umana. Ed è proprio quando mi trovo davanti a queste realtà che sento ancora più forte la responsabilità di essere utile attraverso il lavoro che svolgo. Mi ricorda perché raccontare certe storie continui ad avere un senso”.

Nel film, Felice sogna grazie alla musica, ma anche grazie alla Luna. Se quel bambino fosse un dodicenne del 2026, quale sarebbe oggi il suo Neil Armstrong?

“Probabilmente sarebbe ancora la luna. Le faccio un esempio molto concreto. Quando c’è stata la missione Artemis II, io e mio figlio siamo rimasti svegli tutta la notte per seguirla. Ci siamo seduti insieme a osservare questi astronauti all’interno di una capsula minuscola mentre andavano semplicemente a sfiorare la luna. Abbiamo trascorso ore davanti a quelle immagini. Per questo penso che la luna continui a rappresentare qualcosa di estremamente potente. Naturalmente non è soltanto un corpo celeste. Nel film, come nella vita, è soprattutto un simbolo. Dietro la luna c’è l’idea dell’altrove. C’è la possibilità che esista sempre qualcosa oltre il confine che riusciamo a vedere. Qualcosa che ci chiama, che ci spinge a muoverci, a cercare, a immaginare. Credo che la storia dell’umanità sia un processo di continua evoluzione e ho la sensazione che il viaggio sia ancora molto lungo. Anche per questo Avemmaria prova a raccontare una vicenda che non appartiene soltanto a un luogo preciso. Certo, nasce in una periferia napoletana, ma aspira a parlare di qualcosa di più universale. Perché credo che stiamo vivendo ancora una fase della nostra storia in cui, metaforicamente, non abbiamo davvero lasciato la Terra. ”

La luna come l’“altrove”. Da siciliano le confesso che, crescendo su un’isola, tutto ciò che stava oltre il mare aveva quasi il sapore dell’ignoto. L’altrove faceva paura. A lei non ha mai fatto paura?

“No, o almeno non quanto mi spaventano altre cose. Mi fa paura la cecità con cui spesso attraversiamo la vita. Mi spaventa la mancanza di curiosità. Mi spaventano le persone che credono di aver già capito tutto, quelle che pensano di possedere le risposte e che non sentono più il bisogno di cercare. Mentre mi poneva questa domanda mi è venuto in mente Franco Battiato. Penso a E ti vengo a cercare. In fondo, credo che quello sia stato anche il movimento naturale di molti artisti: cercare. Cercare qualcosa che si trova oltre ciò che è immediatamente visibile. Cercare un’origine, una verità, una casa. Battiato è stato un ricercatore straordinario. Per questo faccio fatica ad avere paura dell’altrove. Anzi, spesso provo la sensazione opposta. L’altrove rappresenta una speranza. L’idea che possa esserci ancora qualcosa dietro una porta chiusa, qualcosa che non abbiamo ancora compreso, qualcosa che continua a muoversi oltre il nostro orizzonte, non mi inquieta affatto. Non ha nulla di oscuro o minaccioso. Forse dietro quella porta c’è ancora qualcosa di meraviglioso che attende di rivelarsi. E allora sì, se devo scegliere, temo molto di più chi pensa di essere arrivato rispetto a ciò che ancora non conosco”.

Mi fa sorridere, perché è una frase che uso spesso anch’io: mi spaventano le persone che credono di avere già trovato tutte le risposte.

“Anche perché, nella maggior parte dei casi, si tratta di una finzione. Viviamo immersi in una narrazione che celebra continuamente il vincente, il superuomo, colui che sa sempre che cosa fare e che non conosce esitazioni. È un racconto molto potente, che arriva anche da una certa cultura americana. Non ho nulla contro quel mondo, ma mi capita spesso di parlare con amici americani che sono i primi a sentirsi a disagio di fronte a questa rappresentazione. Dietro l’immagine del vincitore assoluto si nascondono quasi sempre persone piene di dubbi. La realtà, del resto, è fatta di dubbi. Quando fingiamo di avere soltanto certezze, stiamo offrendo una versione semplificata e artificiale di ciò che siamo davvero. Le domande ci appartengono molto più delle risposte”.

La sua potrebbe essere raccontata come la storia di un uomo che si è fatto da solo. Eppure è una definizione che ha sempre rifiutato.

“Perché non ci credo minimamente. Devo tutto alle persone che ho incontrato. Devo tutto a coloro che mi hanno aperto delle porte, che mi hanno mostrato mondi che non conoscevo, che hanno modificato il mio sguardo. La vita è fatta di incontri. L’idea del self-made man, dell’uomo che si costruisce completamente da solo, per me è una gigantesca mistificazione. Cresciamo grazie agli altri. Se fosse possibile bastare a sé stessi, probabilmente il Creatore avrebbe avuto bisogno di creare un solo essere umano. Invece siamo qui, insieme, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. Siamo tutti sulla stessa barca, immersi in qualcosa di immensamente più grande di noi. Ognuno contribuisce come può. Ognuno spinge nella direzione che riesce a intravedere. Ma è nell’incontro che avvengono le trasformazioni più importanti. Il problema del nostro tempo è che è diventato difficile incontrarsi davvero. Siamo sempre più nascosti dietro maschere, ruoli e rappresentazioni. Spesso ci perdiamo in questioni secondarie e smettiamo di guardarci realmente. Poi, ogni tanto, accade qualcosa. Si incontra una persona che lascia una traccia profonda e, da quel momento, il nostro sguardo cambia. Ho avuto questa fortuna molte volte. A partire dalla maestra Giulia, alla quale ho dedicato il film, fino ai maestri che ho incontrato negli anni successivi, sia nel lavoro sia nel mio percorso umano e spirituale. Se oggi posso raccontare il mondo in un certo modo è perché qualcun altro, prima di me, mi ha insegnato a guardarlo”.

Ha sempre accolto gli insegnamenti dei suoi maestri oppure ci sono stati momenti in cui, seppur ritenendoli giusti, ha scelto di percorrere una strada diversa?

“Ho commesso molti errori. Quando si è giovani si ha una fame enorme di verità. Si spera che qualcuno possa indicare una direzione definitiva, offrire una risposta capace di mettere ordine in tutto. Poi, crescendo, si scopre che i maestri più importanti non sono quelli che dispensano certezze. Sono quelli che lasciano interrogativi. Quelli che introducono dubbi fecondi. Quelli che non chiudono il discorso, ma lo aprono. Se ripenso alle persone che mi hanno insegnato di più, mi accorgo che nessuna mi ha mai consegnato una verità definitiva. Mi hanno lasciato strumenti, prospettive, chiavi di lettura. E sono proprio quegli interrogativi a continuare ancora oggi il loro lavoro dentro di me”.

Vale anche per l’arte? L’arte è stata una maestra di domande?

“L’arte è forse la domanda più bella che conosca. È il grande punto interrogativo che accompagna l’esperienza umana. Meno male che esiste. Perché l’arte è uno spazio di libertà assoluta. È uno dei pochi luoghi in cui possiamo utilizzare tutto ciò che siamo senza essere costretti entro categorie rigide o giudizi definitivi. L’arte non ha bisogno di autorizzazioni. Può emergere ovunque. Può nascere da una persona colta come da chi non ha mai avuto accesso all’istruzione. Può scaturire dall’istinto, da una necessità profonda, da una spinta primordiale. Mi è capitato di vedere opere realizzate da contadini, da popolazioni lontanissime dai circuiti culturali tradizionali, da artisti tibetani o da comunità dell’Indonesia. Davanti ad alcune di esse ho provato la stessa emozione che sento di fronte ai grandi maestri. Perché il punto non è quanto si sa. Il punto è come si sa. L’arte appartiene a una dimensione diversa da quella dell’accumulo di conoscenze. Appartiene alla capacità di trasformare l’esperienza umana in una forma. Ed è per questo che, ancora oggi, continua a rappresentare una rivoluzione”.

C’è una domanda che continua ancora oggi a rincorrerla? Un interrogativo che non ha mai smesso di accompagnarla?

“Sarebbe bello se fosse uno soltanto. In realtà credo che le domande importanti siano molte e che, probabilmente, cambino forma nel corso della vita senza abbandonarci mai davvero. Se però devo individuarne una che continua a tornare, forse è questa: perché viviamo ancora al di sotto delle nostre possibilità? Perché continuiamo a comportarci come se non fossimo davvero ciò che siamo? È una domanda che riguarda il singolo individuo, ma anche l’umanità nel suo insieme. A volte ho l’impressione che disponiamo di strumenti enormi, capacità straordinarie e intuizioni potentissime e che, nonostante questo, utilizziamo soltanto una minima parte di ciò che potremmo essere. Forse è una domanda troppo grande per ricevere una risposta definitiva. Eppure continua a interessarmi”.

E invece alla domanda «Chi sono?» è riuscito a rispondere?

“Vede, il problema è che quella domanda, secondo me, contiene già un piccolo inganno. Quando diciamo ‘Io chi sono?’, stiamo già dando per scontata l’esistenza di un io definito. Lo abbiamo già nominato. Lo abbiamo già collocato al centro della frase. Ma è proprio quell’io a essere in discussione. Per questo faccio fatica a considerarla una domanda corretta. In qualche modo contiene già una risposta implicita. Se dico ‘io’, sto già assumendo di sapere chi parla. E invece il punto, probabilmente, è continuare a interrogarsi sulla natura di quell’io. È lì che si apre il vero spazio della ricerca”.

Se l’io è in discussione, allora a chi spetta l’ultima parola?

“Le potrei rispondere tra quattromila o cinquemila anni. Credo che siamo ancora nel mezzo della conversazione”.

Il ruolo di Felice nel film è affidato al giovanissimo Mario Di Leva. Quando l’ha incontrato, che cosa ha visto in lui? Che cosa le ha fatto capire che poteva essere il suo protagonista?

“Mario è un attore straordinario. La verità è che l’ho riconosciuto quasi subito. L’ho incontrato durante i provini e la prima impressione è stata immediatamente molto forte. Poi, proprio perché considero il dubbio una risorsa preziosa, ho continuato a cercare. Ho voluto conoscere altri ragazzi, confrontare possibilità diverse, verificare quella sensazione iniziale. Per questo film avrò incontrato tra gli ottocento e i novecento bambini provenienti da realtà molto differenti della provincia napoletana. Non cercavo soltanto un interprete. Volevo anche osservare quei mondi, incontrare quei ragazzi, capire quali sguardi, desideri e ferite abitassero oggi quelle periferie. Alla fine, però, sono tornato al punto di partenza. Sono tornato a Mario. Perché possiede una qualità rara. Ha una maturità sorprendente per la sua età e una profondità che non si incontra facilmente. Aveva già lavorato e aveva già dimostrato il proprio talento, quindi non posso dire di averlo scoperto io. Questo, però, è certamente il primo ruolo da protagonista che gli offre l’opportunità di sostenere sulle spalle un intero racconto. E mi piace pensare di aver contribuito all’inizio di un cammino che, secondo me, sarà molto importante. Ha tutte le qualità per costruire una carriera bellissima”.

Suo padre, Francesco Di Leva, porta avanti da anni un lavoro molto importante sul territorio, anche attraverso il teatro. Guardando alla sua esperienza personale, dove colloca il proprio impegno nei confronti dei ragazzi che oggi si avvicinano a questo mestiere?

“L’insegnamento è sempre stato una componente importante della mia vita. Ho lavorato in contesti molto diversi. Ho insegnato nelle università, ma anche in realtà molto più piccole e, se devo essere sincero, spesso sono proprio quelle a interessarmi maggiormente. Perché è lì che si ha ancora la possibilità di lasciare un segno quando il cammino delle persone è appena iniziato. È lì che una parola può assumere un peso particolare. Non sempre riesco a dedicare alla pedagogia tutto il tempo che vorrei, perché il lavoro mi porta continuamente altrove. Ogni volta che ne ho l’opportunità, però, cerco di farlo. In questo periodo, per esempio, sto portando avanti un progetto che si chiama Tempestas, arrivato ormai al secondo anno. È un percorso di approfondimento sulla Tempesta di Shakespeare, autore che ho frequentato moltissimo nel corso della mia vita artistica, insieme a Čechov e al teatro greco. Shakespeare, in particolare, continua a essere un materiale straordinario di studio, analisi e scoperta. Quando lavoro con i ragazzi non cerco di trasmettere verità assolute. Provo piuttosto a condividere una prospettiva, il modo in cui guardo questo mestiere e la vita che gli ruota attorno. Poi ciascuno costruirà il proprio percorso. La cosa più bella è che, a distanza di anni, capita spesso di rincontrare persone che hanno partecipato a questi laboratori e sentirle raccontare che qualcosa è rimasto. Magari una riflessione. Magari un’intuizione che le ha aiutate a evitare errori enormi. Ed è in quei momenti che capisci che quel tempo è stato speso bene”.

Guardando al giovane Fortunato Cerlino, che cosa pensa di aver sopravvalutato del mestiere dell’attore e che cosa, invece, di aver sottovalutato?

“Probabilmente avevo sopravvalutato l’idea della soddisfazione. Da ragazzo immaginavo che esistesse un punto d’arrivo. Un momento in cui fermarsi e dire: ‘Ecco, finalmente ce l’ho fatta’. Con il tempo ho capito che quel momento non esiste. Se hai fame, continuerai ad avere fame. Non esiste un’opera, un ruolo o un traguardo capace di saziare definitivamente chi sente davvero il bisogno di fare questo mestiere. Ogni volta si ricomincia. Certo, nel frattempo si accumula esperienza. Si impara a orientarsi. Si costruiscono mappe. Si tracciano sentieri che prima non si riuscivano a vedere. Ma il punto di partenza resta sempre lo stesso. Ogni nuovo lavoro ti costringe a tornare all’inizio. Ciò che invece avevo sottovalutato è il peso dell’ego. È una presenza molto forte nel nostro ambiente e, più in generale, nelle relazioni umane. Ho sempre avuto la tendenza a cercare il meglio nelle persone, a concentrarmi su ciò che di luminoso esiste in ciascuno. Con gli anni ho capito che quella parte non sempre è pronta a manifestarsi. A volte c’è, ma non è ancora sbocciata. E bisogna imparare ad avere pazienza. Ad attendere i tempi degli altri senza pretendere che siano già ciò che potrebbero diventare”.

Il successo è sopravvalutato o sottovalutato?

“Sopravvalutato. Ma prima ancora di stabilire se lo sia oppure no, credo che bisognerebbe fermarsi un momento e chiedersi che cosa significhi davvero questa parola. Che cos’è il successo? È una domanda che mi pongo spesso. Viviamo in un mondo che ci spinge a comportarci come se esistesse una gara da vincere. Eppure c’è una verità elementare che accomuna tutti: prima o poi ce ne andiamo. Nessuno escluso. Mi viene in mente quella bellissima immagine raccontata anche da Troisi, ispirata a una confraternita realmente esistita. Questi frati giravano per il mondo ripetendo una sola frase: ‘Ricordati che devi morire’. Detta così sembra quasi una battuta. Eppure racchiude una verità enorme. Perché, se ci riflettiamo davvero, che cosa dovremmo vincere? Qual è il traguardo? L’unica cosa che possiamo fare è provare a vivere bene il tempo che ci viene concesso. Cercare di comprendere qualcosa dell’amore. Provare a capire che cosa significhi essere utili agli altri e, possibilmente, anche a noi stessi. L’idea della vittoria, invece, mi appare come un’illusione. Alla fine ce ne andiamo tutti a mani vuote. Per questo faccio fatica a prendere sul serio il concetto di successo così come viene raccontato oggi. Mi sembra più uno specchio che una sostanza. Più un riflesso che una realtà. Pensiamo a una persona considerata importantissima in un determinato ambiente. Magari, per chi le fa benzina, è semplicemente un uomo qualunque. Oppure immaginiamo un attore riconosciuto ovunque nel proprio Paese: basta che salga su un aereo e atterri in una parte del mondo dove nessuno conosce il suo lavoro perché torni immediatamente a essere uno sconosciuto. Allora dov’è il successo? Quanto vale davvero? Mi sembra qualcosa che dipende molto più dallo sguardo degli altri che dalla realtà delle cose. È una percezione. E le percezioni cambiano continuamente”.

L’avvocato del diavolo, però, potrebbe obiettare che è facile ragionare così quando il successo lo si è raggiunto.

“Distinguerei tra notorietà e successo. Ho ottenuto una certa notorietà, questo sì. Essere riconosciuti dal pubblico è uno strumento utile, perché permette ai progetti che realizzi di arrivare più lontano e di incontrare più persone. Da questo punto di vista la notorietà ha certamente una funzione. Ma non è qualcosa che inseguo. Non è il motivo per cui faccio questo mestiere. Non mi interessa il successo come obiettivo. Essere riconosciuto per un personaggio, per esempio per il ruolo di Savastano in Gomorra, a volte mi diverte persino. Lo dico sinceramente. Può capitare che qualcuno mi fermi per strada o che mi associ immediatamente a quel personaggio e, in certi momenti, la cosa mi fa sorridere. Ma resta un mezzo, non un fine. Non è il centro della mia ricerca. Se domani dovessi continuare a lavorare nello stesso modo senza tutta questa esposizione, il mio rapporto con il mestiere non cambierebbe. Perché ciò che mi interessa davvero non è essere visto. Mi interessa continuare a cercare. E credo che questa differenza sia fondamentale”.

Essere riconosciuto soprattutto per Pietro Savastano è stato, col senno di poi, un vantaggio o una zavorra?

“Io continuo a pensare che sia stata soprattutto una fortuna enorme. Come si potrebbe considerare una zavorra un personaggio che è riuscito a entrare nell’immaginario collettivo in maniera così profonda? E non soltanto in Italia, ma in moltissimi Paesi del mondo. Quando ti capita un’esperienza del genere puoi soltanto esserne grato. Grato al fatto che quella possibilità sia arrivata nella tua vita e grato anche al fatto di essere stato pronto ad accoglierla. Perché le occasioni contano, certo, ma conta anche trovarsi nelle condizioni di poterle affrontare. Gomorra ha cambiato la vita di tutti noi che ne abbiamo fatto parte. Da questo punto di vista non riesco nemmeno a immaginare un sentimento diverso dalla gratitudine”.

Restando nel rapporto tra il Fortunato uomo e il Fortunato attore: qual è stato il prezzo più alto che il sogno le ha chiesto di pagare?

“Credo che il prezzo più alto, paradossalmente, non lo paghi tanto chi svolge questo mestiere quanto le persone che gli stanno accanto. Quando vivi ciò che fai come una vocazione, e non semplicemente come una professione, entri inevitabilmente in una dimensione particolare. Chi condivide la vita con te deve imparare a convivere con le tue assenze. E non mi riferisco soltanto alle assenze fisiche. Penso a quella frase meravigliosa attribuita a Conrad: ‘Come faccio a spiegare a mia moglie che, quando guardo fuori dalla finestra, sto lavorando?’. Ritengo che descriva perfettamente la condizione di chi vive di immaginazione. Ho avuto la fortuna di avere accanto persone capaci di comprenderlo. Persone che sanno che possono vedermi fermo davanti a una parete bianca, apparentemente immobile, mentre nella mia mente scorrono storie, immagini, personaggi, film interi. Sanno riconoscere quei momenti e, soprattutto, rispettarli. Non è semplice. Anzi, credo che sia una richiesta molto impegnativa per chi ti vuole bene. Perché, quando vivi questo mestiere in maniera autentica, non smetti mai davvero di lavorare. Altro che successo. Vivi letteralmente dentro le tue idee. La mia quotidianità è fatta di letture, musica, scrittura, studio e osservazione. Trascorro moltissimo tempo ad ascoltare, guardare e cercare di comprendere. Poi ci sono le passeggiate, il tempo dedicato alla famiglia, le vacanze quando riesco a concedermele. Ma, in fondo, tutto confluisce nello stesso fiume. Per questo dico che il prezzo più alto lo pagano spesso le persone che ti amano. Devono imparare a convivere con qualcuno che, almeno in parte, si trova sempre altrove”.

A proposito di famiglia, mi ha fatto sorridere il fatto che sua figlia la chiami “attoro”.

“Sì, ed è una cosa che mi diverte molto. Credo che i bambini debbano essere liberi e cerco di lasciarli completamente liberi nelle loro inclinazioni. Naturalmente osservano ciò che faccio e ne sono incuriositi. La più piccola, per esempio, gira piccoli film con la telecamera, scrive copioni, inventa storie. Poi mi pongono domande molto semplici e, proprio per questo, bellissime. Mi chiedono perché qualcuno si fermi a fare una foto con me oppure perché mi riconosca per strada. E provo a spiegare loro che quelle persone hanno visto qualcosa che ho realizzato e che, magari, hanno apprezzato. Ai loro occhi, però, resto semplicemente un ‘attoro’. E la cosa più bella è che non hanno ancora compreso fino in fondo che cosa significhi davvero quella parola. Forse è giusto così”.

La sua storia sembra quasi smentire l’idea stessa di destino. Eppure, guardandosi indietro, c’è ancora qualcosa che la porta a credere nella predestinazione?

“Mi viene in mente Sant’Agostino. Credo che avesse intuito qualcosa di molto profondo quando parlava del percorso umano come di un cammino a ritroso. L’immagine che ricordo è quella di una spiaggia sulla quale si torna a seguire le impronte che si sono già lasciate. Come se, in fondo, si stesse inseguendo sé stessi. Per questo la predestinazione, per come la sento io, non è una costrizione. Non è qualcuno che decide al posto tuo. Assomiglia piuttosto al ricordo di qualcosa che si è già scelto liberamente. Come se si stesse tornando verso una direzione che appartiene già alla propria natura più profonda”.

La sua generazione ha smesso di sognare?

“No: è impossibile smettere di sognare. Il problema non è l’assenza del sogno. Il problema è la qualità del sogno. Perché si sogna sempre. Anche quando pensiamo di non farlo. La differenza è che, a volte, i sogni si trasformano in incubi. E credo che una parte della difficoltà del nostro tempo nasca proprio da questo spostamento dell’oggetto del desiderio. Faccio fatica a comprendere come si possa sognare un orologio da settantamila euro. Oppure una borsa da diecimila. O un paio di pantaloni da millequattrocento. Lo dico senza alcun giudizio morale. Non è una critica. Probabilmente è un mio limite. Semplicemente non riesco a comprenderlo. Perché, osservando la vita, ho l’impressione che ciò che conta davvero sia gratuito. Non si può comprare un abbraccio. Non si può chiedere un milione di euro di baci. Non si possono quantificare l’affetto, la presenza, la tenerezza o la vicinanza. Tutto ciò che può essere misurato appartiene alla soddisfazione. Ma la soddisfazione ha una caratteristica particolare: ti riempie per un momento e subito dopo ti lascia nuovamente vuoto. La felicità, invece, segue una logica diversa. È gratuita. E proprio per questo non può essere acquistata”.

Quando si realizza un’opera autobiografica il rischio è sempre quello dell’autoassoluzione. In che cosa ha scelto di non assolversi?

“Sono convinto che la questione sia un’altra. Siamo già tutti assolti. Siamo creature minuscole che abitano un pianeta minuscolo sospeso chissà dove. E forse questa consapevolezza dovrebbe renderci un po’ più leggeri. Un po’ meno severi con noi stessi. E anche un po’ meno convinti della nostra centralità”.

Se potesse mostrare Avemmaria a una sola persona del suo passato, chi sceglierebbe? Il bambino che era, la maestra Giulia o suo padre?

“Questa è una domanda difficile da rivolgere a una persona che ha un rapporto molto particolare con il tempo. Le confesso una cosa: ogni anno devo quasi ricordarmi quanti anni compio. Non perché sia distratto. Semplicemente perché non conto il tempo. Non l’ho mai vissuto come qualcosa di così concreto. Quando scrivo succede una cosa strana. Mi capita spesso di pensare che, se mi sedessi davanti al computer e mi rialzassi cent’anni dopo, probabilmente accetterei quella trasformazione con naturalezza. E forse accadrebbe la stessa cosa se mi rialzassi e avessi di nuovo otto anni. Ho sempre avuto un rapporto molto metafisico con il tempo. Mi interessano le tracce che lascia. Mi interessano i segni che deposita sulle persone. Ma non riesco a viverlo come una misura assoluta”.

È una forma di difesa o una scelta di vita?

“Credo che abbia a che fare con il modo in cui percepisco la realtà. Persino la fisica contemporanea ci dice che il tempo è una condizione locale. Einstein lo aveva già intuito. Alcuni fisici arrivano perfino a definirlo un fenomeno locale, legato a circostanze specifiche. Siamo abituati a misurare tutto secondo le coordinate del visibile e del quotidiano. Ma basta allargare lo sguardo perché il tempo perda gran parte della sua apparente solidità. Per questo faccio fatica a considerarlo qualcosa di assoluto. Per me è uno strumento. Una tavola da surf. Serve per muoversi. Serve per attraversare l’esperienza. Ma non è il mare. Il mare è altro: è ciò che sta sotto, immensamente più grande. E il tempo, da solo, non riuscirà mai a spiegare il mare”.

Il tempo, se vogliamo, è una regola. Qual è stata la regola che ha fatto più fatica ad accettare nella sua vita?

“Non ho mai avuto un problema particolare con le regole. Le considero strumenti. Un po’ come il recinto che protegge un gregge. Servono. Soprattutto quando non siamo ancora abbastanza evoluti da poter fare a meno di esse. La libertà è una conquista graduale. Si raggiunge un pezzo alla volta. Per questo le regole hanno una funzione. Allo stesso tempo, però, sono relative. Cambiano. Si trasformano. Sono figlie di un contesto storico. Ci sono state epoche in cui esistevano norme che oggi ci appaiono mostruose. Penso al delitto d’onore. Era una regola socialmente accettata. Oggi, per fortuna, non lo è più. Questo significa che le regole servono, ma non sono eterne. Vanno rispettate nella misura in cui aiutano gli esseri umani a convivere. Mi piace pensare che un giorno, in una società più evoluta, non ci sarà bisogno di un legislatore esterno. Perché gli esseri umani avranno imparato ad autoregolarsi”.

L’immaginazione ha ancora una funzione politica?

“Non solo ce l’ha ma dovrebbe essere il fondamento stesso della politica. Mi è capitato, nel corso degli anni, che qualcuno mi proponesse di assumere ruoli più direttamente legati alla politica. Ho sempre risposto nello stesso modo. Credo talmente tanto nella politica da considerarla qualcosa di troppo grande per me. Perché un sacerdote ha un riferimento preciso. Ha un Dio a cui rendere conto. Un politico, invece, ogni mattina dovrebbe svegliarsi desiderando sinceramente il bene degli altri. È una responsabilità enorme. Quasi una forma di santità laica. Come si può fare politica senza immaginare un futuro migliore per qualcuno? Come si può amministrare una comunità senza avere una visione? Per questo credo che i veri politici, nella storia dell’umanità, siano stati pochissimi. Molti sono stati amministratori. Politici, molto meno”.

Dio… crede?

“Anche questa, secondo me, è una domanda formulata male. Io spero che Dio creda in me. Spero che si fidi ancora di me. Perché, se esiste qualcosa che possiamo chiamare Dio, non riesco a immaginarlo come una figura immobile. Non riesco a pensarlo come un vecchio con la barba seduto da qualche parte. Potrebbe essere un bambino. Potrebbe avere il pene o la vagina, o entrambe le cose. Potrebbe essere qualcosa che sfugge completamente alle categorie con cui proviamo a definirlo. Per questo faccio fatica a parlare di fede come di uno sforzo di credere. Quando guardo il mondo vedo soprattutto mistero. Vedo domande. Vedo complessità. E se c’è una cosa che sento di poter dire è questa: credo che esista una risposta. Poi che quella risposta si chiami Dio, oppure puffo o in un altro modo, cambia relativamente poco. Ciò che conta è che la domanda esiste. E che forse esiste anche una risposta”.

Dopo aver raccontato il bambino che voleva essere, quale storia sente di dover ancora raccontare? Quella dell’uomo che è diventato o quella dell’uomo che ha temuto di diventare?

“In realtà le storie sono tante. Purtroppo per mia moglie non soffro della sindrome della pagina bianca. Forse questo la renderebbe più felice ogni tanto, perché significherebbe una giornata senza idee, senza appunti e senza nuovi progetti. Invece le storie continuano ad arrivare. Continuano a presentarsi. Continuano a reclamare attenzione. Più passa il tempo, però, più mi convinco che un artista racconti sempre la stessa storia. Cambiano i personaggi. Cambiano le ambientazioni. Cambiano le forme. Ma sotto c’è sempre qualcosa che ritorna. C’è una domanda che continua a inseguirti. C’è un’immagine che continua a chiamarti. C’è un nucleo che rimane identico e che, ogni volta, provi a osservare da una prospettiva diversa. Per questo credo che le storie siano tante soltanto in superficie. In profondità, probabilmente, è sempre la stessa storia a cercare parole nuove per essere raccontata”.

Tra tutte le storie che ha interpretato al cinema o in televisione, quale pensa abbia ricevuto meno attenzione di quella che meritava?

“La prossima. Perché la prossima storia merita sempre ancora più attenzione”.