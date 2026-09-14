Forza garage a Roma e fa razzia di conserve alimentari, computer e valigie: fuga in bici e arresto

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È stato eseguito un arresto per furto aggravato, ricettazione e resistenza e violenza a pubblico ufficiale in via Oslavia. Un uomo di 38 anni, originario dello Sri Lanka e senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre cercava di forzare tre garage e ha tentato la fuga aggredendo i militari. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione Roma Trionfale, già impegnati in attività di controllo del territorio.

Intervento notturno dei Carabinieri in via Oslavia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 03:10 di questa notte, quando la centrale operativa ha ricevuto segnalazioni di rumori sospetti provenienti dall’area dei box auto in via Oslavia, nel quartiere Prati della capitale. I militari della Stazione Roma Trionfale, già impegnati in un servizio di osservazione e controllo, sono intervenuti tempestivamente sul posto.

L’uomo sorpreso in flagranza e il tentativo di fuga

Giunti nell’area indicata, i Carabinieri hanno colto in flagranza un cittadino di 38 anni, originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati. L’uomo era intento a forzare tre garage, dai quali aveva già sottratto un computer, una valigia e diverse conserve alimentari. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, il sospetto ha scagliato con violenza la propria bicicletta contro i militari, cercando di guadagnare la fuga, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione.

Sequestrati arnesi da scasso e refurtiva

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un trapano, alcuni coltelli e diversi arnesi atti allo scasso, strumenti presumibilmente utilizzati per compiere il furto. Gli approfondimenti investigativi successivi hanno portato a individuare, nelle immediate vicinanze, un ulteriore box auto in uso all’uomo. All’interno del box è stata trovata altra refurtiva, ora sottoposta a verifica per risalire ai legittimi proprietari.

Le accuse e l’arresto

Al termine delle operazioni, il 38enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, ricettazione e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La refurtiva recuperata è stata posta sotto sequestro, mentre proseguono gli accertamenti per restituire gli oggetti sottratti ai proprietari. L’episodio conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza dei cittadini nella città di Roma.

IPA