Forza Italia contro Fabrizio Corona per le rivelazioni su Mediaset, "libertà di espressione non è diffamare"

Diversi esponenti di Forza Italia hanno duramente criticato Fabrizio Corona che nel podcast Falsissimo disponibile su YouTube ha rilasciato dichiarazioni controverse sul mondo Mediaset. L’imprenditore 51enne, tra le altre cose, è arrivato a mettere in dubbio l’orientamento sessuale dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e ha affermato che Marina Berlusconi starebbe facendo di tutto per non far più lavorare in tv Barbara d’Urso. E ancora, ha dichiarato che alcune figure apicali dell’azienda avrebbero negli anni avuto atteggiamenti opachi. Dal partito fondato da Silvio Berlusconi sono arrivate condanne categoriche nei confronti dell’agire dell’ex re dei paparazzi. Nel frattempo Mediaset ha diramato una nota in cui ha sottolineato che “la libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione”.

Forza Italia contro Fabrizio Corona

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha rimarcato che la “libertà di stampa non significa libertà di diffamare e libertà di diffondere infamanti informazioni. Ciò che è stato diffuso è grave perché verte a minare l’immagine di un’azienda, manager e persone protagoniste di successi imprenditoriali e mediatici riconosciuti da tutti”.

Secondo Barelli, Corona ha alimentato “pettegolezzi volgari” usando “espedienti e congetture pruriginose”. Un metodo di agire che, a detta sempre del deputato, “deve essere combattuto e arginato”.

“Vale per il cittadino comune e vale per coloro che sono impegnati su fronti di evidenza pubblica e che, quindi, sono maggiormente esposti. La libertà di parola è sacra, ma solo entro la cornice di correttezza e di trasparenza nel pieno rispetto degli altri”, ha concluso Barelli.

Della stessa opinione, il senatore Maurizio Gasparri che ha dichiarato che le vicende giudiziarie che riguardano Fabrizio Corona ricordano un principio essenziale: “La libertà di espressione non può trasformarsi in aggressione alla reputazione di altri. Non esiste un diritto alla diffamazione”.

Il parlamentare ha aggiunto che “la critica è legittima, il fango no”, esprimendo poi solidarietà al Gruppo Mediaset e invitando i colossi del web a intervenire in determinate situazioni: “Quando l’odio e la delegittimazione diventano strumenti di visibilità, si supera il perimetro delle garanzie costituzionali. Anche le piattaforme digitali devono assumersi la responsabilità di ciò che ospitano”.

Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa e responsabile dello stesso dipartimento in Forza Italia, ha parlato di “squallido attacco ricevuto dal signor Corona”, aggiungendo che “diffamare per fare spettacolo, audience e ricavarne magari profitti, è un volgare attentato alla libertà di stampa, un valore da difendere sempre, ma che mai deve ledere il rispetto della verità e della persona”.

Medesimi concetti espressi da Raffaele Nevi, deputato e portavoce nazionale di Forza Italia. Il politico ha sostenuto che le ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto Fabrizio Corona “pongono l’accento su un confine che nessuno può permettersi di valicare: quello tra l’espressione del pensiero e l’aggressione gratuita alla reputazione altrui. Nel nostro ordinamento non esiste, e non può esistere, un ‘diritto al fango'”.

Nevi ha quindi ricordato che la democrazia vive di confronto, ma che si indebolisce quando la “parola diventa un’arma per diffondere falsità o accuse infamanti”. E ancora, ha parlato di “odio online e di delegittimazione” che diventano un “modello di business per ottenere visibilità”, dinamiche, ha spiegato sempre Nevi, in cui “si esce dal perimetro delle tutele costituzionali”. Spazio poi a un appello simile a quello di Gasparri: “È necessario che anche le grandi piattaforme digitali si assumano le proprie responsabilità, evitando di lucrare su contenuti che calpestano il rispetto delle persone”.

Il governatore della Calabria: “Corona costruisce teoremi lontani dalla realtà”

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Calabria e vice segretario forzista Roberto Occhiuto che ha rivolto parole di solidarietà al gruppo Mediaset, ai suoi vertici e ai professionisti che ci lavorano, “oggetto di attacchi che nulla hanno a che vedere con il legittimo esercizio della libertà di espressione”.

E ancora: “La libertà di parola è un pilastro della democrazia, ma non può mai trasformarsi nella licenza di diffamare, di fare insinuazioni, di costruire teoremi lontani dalla realtà e fondati su falsità. Oltre questo limite non c’è informazione, ma violazione della legge e lesione della dignità delle persone”.

“Chi si rende protagonista di simili comportamenti cerca solo facile visibilità e facili guadagni, alimentando disinformazione e delegittimazione“, ha concluso il governatore

Mediaset: “Libertà di espressione non è libertà di diffamazione”

Forza Italia ha fatto quadrato dopo che Mediaset, in riferimento a quanto pubblicato e detto da Corona a Falsissimo, ha diramato una nota in cui ha messo nero su bianco che “la libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”.