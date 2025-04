Forza Italia contro Matteo Salvini, Flavio Tosi ha parole di fuoco per l'ex leader: "Sfascisti d'Europa"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Proseguono le tensioni tra Forza Italia e Lega. Questa volta è Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed europarlamentare del partito guidato da Tajani, ad attaccare Matteo Salvini. “Gli amici del Carroccio sono sfascisti in Europa e obbedienti in Italia”, ha detto. Sul leader leghista poi ha rincarato la dose: “Ai tempi della Lega al 4% è stato uno stratega brillante ma ora è irrilevante”, ha tuonato.

Le tensioni tra Forza Italia e la Lega

Flavio Tosi ha definito la Lega presa da una vera e propria dicotomia di pensiero: “A Roma vota tutto quel che il governo Meloni propone, pure la difesa unica europea, mentre a Bruxelles non tocca palla”, riporta il quotidiano Il Foglio.

I due partiti di maggioranza proseguono dunque una sorta di duello a distanza, sull’onda lunga delle parole di Antonio Tajani che, dopo la telefonata tra Salvini e il vicepresidente americano JD Vance, ci tenne a precisare che in politica estera la linea la dettano la premier e, appunto, il ministro degli Esteri, cioè lui.

Fonte foto: ANSA

Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia

E da quella iniziativa personale del leader della Lega, i botta e risposta sono proseguiti, così come le frecciatine interne alla maggioranza, nonostante le smentite pubbliche.

Tosi contro Salvini: “Sfascisti in Europa”

E ora è il turno di Flavio Tosi, il quale definisce “naturale che la Lega rivendichi il suo ruolo e cerchi più spazio”. In Italia e anche all’estero. L’ex sindaco di Verona ha definito i leghisti “sfascisti in Europa, obbedienti in Italia. Ne soffrono, dunque diventano aggressivi. Anche contro di noi”, ha spiegato a proposito delle recenti tensioni.

L’attacco di Tosi poi è andato dritto contro Matteo Salvini. Il politico di Forza Italia ha rimarcato quanto già detto da Tajani: “Per quanto riguarda gli affari esteri, la linea la dettano Giorgia e i ministri di competenza: Tajani, Crosetto. Non certo quello delle Infrastrutture”, ha detto riferendosi proprio alla carica di Matteo Salvini.

Le critiche a Salvini su Trump e Putin

Sempre in tema di politica estera, pochi giorni fa Tosi non aveva usato mezzi termini verso il numero uno del Carroccio, con frasi come “per me è inconcepibile chiunque tifi per Trump in questa fase” e “Salvini è sempre stato affascinato da Putin“.

In questo caso l’europarlamentare di Forza Italia, intervistato da Repubblica, parlava dei rischi della guerra commerciale per via dei dazi voluti dal presidente Usa, definito “in questo momento un rivale”. Chiaro il riferimento a Salvini che, invece, ha sempre avuto elogi per Trump.

Tosi: “Salvini è irrilevante”

Tornando alle dichiarazioni a Il Foglio, Flavio Tosi ha parlato di una sorta di parabola del ministro delle Infrastrutture. “Salvini fu uno stratega brillante all’epoca della Lega al 4%, ma ormai il trend è l’opposto. A furia di inseguire il consenso a tutti i costi, si finisce per perderlo”, ha dichiarato.

Tosi ha poi definito Salvini “ormai irrilevante”, mentre la crescita di Forza Italia prosegue “lenta ma costante”. Al contrario “i problemi che crea la Lega sono soprattutto interni alla Lega” e di questi tempi “l’elettore è più attento alle incoerenze”, motivo per cui “questa situazione andrà tutta a nostro vantaggio”.