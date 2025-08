Forza Italia contro Sigfrido Ranucci indagato per l'audio di Sangiuliano nel caso Boccia: l'attacco al partito

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sigfrido Ranucci viene indagato nel caso Boccia-Sangiuliano e Forza Italia coglie l’occasione per attaccarlo. Il conduttore di Report sarebbe indagato per interferenze illecite nella vita privata in seguito alla diffusione dell’audio di una telefonata tra l’ex ministro e la moglie. Dopo le accuse di fare “gossip sguaiato”, Ranucci si è difeso sostenendo di aver semplicemente dato una notizia.

Forza Italia contro Ranucci indagato: le parole di Rosso

La dura presa di posizione di Forza Italia è arrivata prima da Roberto Rosso, senatore e membro della commissione di Vigilanza Rai, e poi da Maurizio Gasparri. Rosso, nell’apprendere la notizia dell’indagine della Procura di Roma su Sigfrido Ranucci e Luca Bertazzoni, afferma che “quanto accaduto non può che indurre delle riflessioni sul tipo di servizio pubblico che si vuole proporre ai cittadini”.

Secondo Rosso, la Rai “non può diventare strumento di gossip sguaiato” e chiede all’azienda di “valutare le azioni di chi ne rappresenta il volto in tv”.

Gasparri (Forza Italia): “Voyeurismo televisivo”

Il senatore Maurizio Gasparri parla di “scelta di voyeurismo televisivo, inutile, a fatti conclusi”. “Fatte salve le garanzie costituzionali che noi riconosciamo agli indagati fino a sentenza passata in giudicato – prosegue Gasparri – occorre notare come Ranucci, sempre solerte sugli altri, si sia guardato bene dal giustificare il suo comportamento. La magistratura farà il suo corso ma è evidente che si pone un problema a carico della Rai sui comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori”.

Ma l’attacco di Gasparri a Ranucci non si ferma, perché il senatore di Forza Italia critica l’ospitata “appresa dei social” di Ranucci nel podcast condotto da Boccia “e con la stessa persona, indagata in molteplici procedimenti giudiziari a Roma, a Pisa e a Napoli, avrebbe presentato il suo libro in provincia di Napoli”.

Secondo Gasparri, “nessuno gode di impunità e anche Ranucci deve rispettare le leggi” mentre “la Rai ha il dovere di attivare tutti i meccanismi interni previsti dalle normative e non fare sconti a nessuno”.

La replica di Ranucci agli esponenti di Forza Italia

La risposta di Sigfrido Ranucci non si è fatta attendere. Il conduttore di Report ha detto di essere solo a conoscenza di una denuncia sulla vicenda della diffusione dell’audio della telefonata con la conversazione tra Gennaro Sangiuliano e la moglie. “Siamo tranquilli, abbiamo semplicemente dato la notizia che il contratto di Maria Rosaria Boccia era stato bloccato in seguito a quella telefonata”, ha affermato Ranucci all’ANSA.

Il conduttore di Report ha poi replicato alle accuse arrivate da Forza Italia: “Abbiamo dato una notizia inedita. L’audio di quella telefonata era stato registrato non certo da noi. Noi ci siamo limitati a riportare 30 secondi di un audio che mi risulta essere lungo ore, perché da quell’estratto emergeva la notizia che, in seguito alle pressioni subite dalla moglie, Sangiuliano lo stesso giorno aveva inviato un messaggio al capo di gabinetto Gilioli per stoppare il contratto di Maria Rosaria Boccia“.

Lo stesso Ranucci ha poi ricordato che, per la stessa vicenda, l’Ordine dei giornalisti aveva aperto un procedimento che poi è stato archiviato.