Forza Italia festeggia Silvio Berlusconi a Napoli, sulla torta la foto mentre pulisce la sedia di Travaglio

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La presentazione della torta per la festa dei 90 anni di Silvio Berlusconi, deceduto il 12 giugno 2023, è stata uno dei momenti clou del party organizzato a Napoli da Forza Italia. Il dolce tricolore, di circa 10 kg, è stato impreziosito con il simbolo azzurro ed è stato decorato con una fotografia in pan di zucchero che ritrae il Cavaliere mentre pulisce la sedia di Marco Travaglio, in ricordo di uno dei momenti più cult della storia della tv italiana.

Forza Italia, festa per Silvio Berlusconi a Napoli: spunta la torta con la foto di Travaglio

Il dolce è stato preparato da una prestigiosa pasticceria napoletana ed è stato ricoperto di panna e farcito con crema e fragoline.

La torta è stata utilizzata per spegnere simbolicamente le candeline in omaggio al Cavaliere, in occasione della kermesse che si è tenuta il 29 settembre alla Mostra d’Oltremare.

ANSA

L’evento è stato promosso dal presidente della commissione Affari esteri del Senato, Maurizio Gasparri, e dal coordinatore regionale, Fulvio Martusciello.

I gadget con la scritta: “Siete sempre poveri comunisti”

Uno dei gadget distribuiti durante l’evento è un fazzoletto bianco da taschino con la foto stilizzata di Silvio Berlusconi e una delle sue citazioni preferite: “Siete sempre poveri comunisti“.

Tra i gadget sono anche apparse alcune t-shirt bianche in stile Usa: una ha in bella vista la scritta ‘Berlusconi happy birthday 90’, un’altra riporta uno ‘scatto’ in bianco e nero del Cavaliere con un’altra delle sue citazioni famose: “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie”.

Che cosa accadde tra Berlusconi e Travaglio a “Servizio Pubblico” nel 2013

Tornando alla foto sulla torta, gli organizzatori dell’evento hanno voluto riportare alla memoria il gesto risalente al 10 gennaio 2013, quando Berlusconi, durante la puntata ‘Servizio Pubblico’ su La7, estrasse un candido fazzoletto per pulire la sedia lasciata appena libera da Marco Travaglio.

Naturalmente il giornalista non aveva lasciato alcunché di sporco.

Il gesto del fondatore di Forza Italia fu una provocazione rimasta nell’immaginario collettivo di milioni di italiani.

Gli organizzatori della festa: “Un appuntamento per ricordare una storia”

Il 29 settembre, la festa in onore di Berlusconi è iniziata alle ore 16.00, alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

“Un appuntamento per ricordare una storia, un percorso e una visione che hanno segnato profondamente la politica e la società italiana. Non è nostalgia. È memoria storica”, si legge nel comunicato di presentazione dell’evento.

“Perché conoscere e custodire la propria storia – prosegue la nota – significa avere la consapevolezza necessaria per guardare al futuro, costruirlo e affrontarlo con maggiore forza e chiarezza”.

“Una giornata per ricordare il passato, vivere il presente e guardare al futuro”, concludono gli organizzatori.