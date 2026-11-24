Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo arrestato, due persone denunciate e 276 identificate. È il bilancio dei controlli straordinari della Polizia a Rieti durante il fine settimana. L’arresto è scattato nella notte tra venerdì e sabato, quando un uomo ha forzato un posto di controllo degli agenti della Volante.

I controlli straordinari della Polizia a Rieti

L’operazione, disposta dal Questore di Rieti, ha coinvolto le pattuglie della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Gli agenti si sono concentrati sulle principali vie di accesso alla città e sulle zone periferiche considerate più sensibili, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori.

Identificate 276 persone e controllati 126 veicoli

Nel corso del fine settimana sono stati predisposti complessivamente undici posti di controllo. I poliziotti hanno identificato 276 persone, 36 delle quali già note alle forze dell’ordine, e sottoposto a verifiche 126 veicoli e tre locali pubblici.

I servizi straordinari si sono aggiunti ai consueti controlli quotidiani delle pattuglie delle Volanti.

Una persona è stata denunciata per evasione dagli arresti domiciliari, mentre un’altra dovrà rispondere della violazione degli obblighi previsti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Nella notte tra venerdì e sabato, infine, gli agenti della Volante hanno arrestato un uomo che aveva forzato un posto di controllo. La Questura non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio.

IPA