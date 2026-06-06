Fosforo bianco sui civili in Libano, l'accusa a Israele con foto e video, gli effetti della sostanza

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Il giornale statunitense New York Times ha pubblicato foto e video che dimostrerebbero che l’esercito di Israele avrebbe utilizzato il fosforo bianco su aree popolate da civili nel sud del Libano. Il fosforo bianco può essere utilizzato in guerra come fumogeno o per illuminare vaste aree. Il suo utilizzo su civili o per causare incendi è però considerato un crimine di guerra.

Israele sta usando il fosforo bianco in Libano?

Il New York Times ha accusato Israele di aver utilizzato il fosforo bianco su aree popolate da civili nel sud del Libano, dove l’Idf sta svolgendo da mesi operazioni di terra contro Hezbollah.

Il giornale statunitense ha mostrato foto e video di munizioni al fosforo bianco utilizzate nei pressi della città di Tiro e dei villaggi di Qlayaa, Khiam e Yohmor.

ANSA

L’articolo stesso specifica che non è chiara la ragione per cui l’Idf abbia utilizzato quest’arma. Il motivo dietro l’uso di queste munizioni potrebbe però essere molto importante per il diritto internazionale.

Usare il fosforo bianco è un crimine di guerra?

Il fosforo bianco non è un’arma chimica. Il suo utilizzo in guerra è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali (Ccw), che prevede che munizioni con questa sostanza possano essere usate per due scopi: creare cortine fumogene o illuminare.

Anche se si può utilizzare in queste circostanze, ci sono usi del fosforo bianco che secondo la Ccw costituiscono un crimine di guerra. Tra questi, l’utilizzo per causare incendi su abitazioni e terreni e soprattutto quello contro le persone.

Israele non ha mai ratificato il protocollo III di questa convenzione, quello che regola le armi incendiarie, come il fosforo bianco.

Cosa fa il fosforo bianco a contatto con la pelle

Il motivo per cui il fosforo bianco è stato proibito come arma contro le persone riguarda le ferite che causa. Questa sostanza a contatto con l’aria genera una reazione chimica che produce moltissima energia e temperature altissime, che causano incendi e ustioni.

Se entra in contatto con la pelle, il fosforo bianco causa infatti bruciature gravissime. La sostanza è liposolubile, quindi entra nei tessuti molli e può raggiungere facilmente anche le ossa.

Oltre a essere estremamente dolorose e difficili da curare, le ustioni da fosforo bianco sono anche tossiche. La reazione di questa sostanza con l’aria produce infatti fosfina, che danneggia fegato e reni una volta entrata in circolo nell’organismo umano.