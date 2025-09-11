Foto choc di Charlie Kirk a testa in giù, la reazione di Meloni alla minaccia: "Non ci facciamo intimidire"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Questi sono i sedicenti antifascisti“, lo scrive Giorgia Meloni in un post per commentare l’immagine di Charlie Kirk capovolto che sta girando sui social. L’attivista pro-Trump, ricordiamo, è stato ucciso nello Utah da un tiratore non ancora catturato. “Questo è il clima, ormai, anche in Italia”, scrive la premier, che conclude: “Non ci facciamo intimidire“.

Il post di Giorgia Meloni

Giovedì 11 settembre Giorgia Meloni ha commentato un post che sta circolando da quando è stato ucciso Charlie Kirk, l’attivista di destra sostenitore di Donald Trump ucciso durante un intervento pubblico.

Nel post vediamo l’immagine di Kirk capovolta con sovrimpressa la cifra “-1” e il messaggio: “A buon intenditor poche parole. Oggi è un giorno meno buio”.

Giorgia Meloni commenta: “Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia”. Quindi conclude: “Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire”.

Appresa la notizia della morte di Charlie Kirk la leader di Fratelli d’Italia ha parlato di “una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà” e ha inviato le sue condoglianze alla famiglia del 31enne e “alla comunità conservatrice americana”.

L’omicidio di Charlie Kirk

Charlie Kirk è stato ucciso mercoledì 10 settembre nel Campus della Utah Valley University. Il giovane attivista di destra stava parlando agli studenti nel contesto del suo tour The American Comeback, organizzato dall’associazione Turning Point Usa (TpUsa) da lui co-fondata.

Un tiratore, non ancora catturato, ha mirato al suo collo da una distanza di circa 200 metri, probabilmente appostato sul tetto del Loose Center. Secondo le testimonianze Kirk sarebbe stato raggiunto da un singolo colpo. Trasportato in ospedale in condizioni gravissime, è morto poco dopo.

Immediato il cordoglio di Donald Trump, che su Truth Social lo ha ricordato come “leggendario” e “amato da tutti”.

La caccia al killer

Nelle ultime ore l’FBI ha diffuso le foto di un sospettato e ha offerto 100 mila dollari a chiunque fornisca informazioni sul killer. Secondo il Wall Street Journal, che riferisce da fonti vicine alle forze dell’ordine, gli agenti avrebbero rinvenuto il fucile usato dal tiratore. L’arma era avvolta in un asciugamano.

All’interno sono stati trovati tre colpi, di cui uno in canna, con slogan pro-transgender incisi su ciascun proiettile. L’FBI ha dichiarato che ci sarebbero “rapidi sviluppi” sull’identificazione e la cattura del responsabile.