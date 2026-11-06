Foto di donne su Telegram spogliate anche con l'AI, la denuncia del Pd: "Phica.eu è tornato, una vergogna"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Phica.eu, il sito sequestrato dalla polizia postale nel settembre 2025 in seguito a numerose denunce, è tornato. Lo fa sotto una nuova forma, un gruppo Telegram che conta già migliaia di iscritti che, come succedeva nella piattaforma sessista, si scambiano foto intime di donne e compagne, spesso ignare di tutto. Non solo, perché è stato scoperto anche un meccanismo con cui gli utenti spogliano con l’AI le donne, per poi condividere le foto e commentarle con frasi irripetibili. Il Pd, scoperto il ritorno del gruppo, si è detto sconcertato: "Una vergogna, violenza di genere vera e propria che deve essere bloccata e perseguita".

Migliaia di iscritti al nuovo gruppo sessista

Si chiama "Phica – La rinascita" il gruppo Telegram comparso negli ultimi giorni di ottobre che ripropone le dinamiche del sito sessista Phica.eu, sequestrato dalla Polizia Postale nel settembre 2025 dopo numerose denunce. All’interno della chat vengono pubblicate fotografie di mogli, fidanzate, amiche e donne sconosciute, spesso recuperate dai social network oppure scattate durante momenti privati, senza che le dirette interessate abbiano autorizzato la diffusione.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, il gruppo ha registrato una crescita rapidissima: dai circa 1.400 iscritti del 30 ottobre agli oltre 11mila del 2 novembre. Alle 12 di quel giorno contava 11.159 partecipanti, diventati 11.240 appena due ore dopo.

L’accesso alla chat sarebbe estremamente semplice: basta presentare una richiesta di adesione per essere ammessi in pochi secondi. Una volta entrati, gli utenti possono raggiungere diverse sottosezioni dedicate allo scambio di fotografie e video, spesso accompagnati da commenti sessisti e offensivi.

Le immagini riguardano donne di tutta Italia, da Torino a Milano, da Roma a Palermo. Alcuni contenuti vengono pubblicati con timer che ne determinano la scomparsa dopo un intervallo prestabilito.

Non è ancora chiaro chi gestisca il gruppo né se gli amministratori siano collegati ai responsabili del vecchio sito.

Donne spogliate con l’intelligenza artificiale

A preoccupare non è soltanto la circolazione delle fotografie, ma anche il possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale per spogliare virtualmente le donne ritratte, creando immagini intime artificiali a partire da fotografie comuni.

Il fenomeno è stato affrontato anche nella puntata del 6 novembre di Mattino Cinque, con un servizio dedicato ai siti sessisti e alle immagini di migliaia di donne diffuse online. Il programma ha richiamato l’attenzione proprio sui corpi femminili manipolati attraverso l’AI.

Nel gruppo Telegram sono comparse richieste esplicite di manipolazione delle fotografie, proposte di scambio di immagini di fidanzate inconsapevoli e persino iniziative per stilare classifiche basate sull’aspetto fisico delle donne. Al 2 novembre risultavano già oltre 52mila messaggi scambiati.

La denuncia del Pd: "Una vergogna"

Sulla vicenda è intervenuta Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, che ha denunciato la ricomparsa del fenomeno dopo lo scandalo del 2025. "Non è bastato l’estate scorsa il sito di revenge porn, foto taroccate con l’IA e commenti misogini e sessisti: Phica.eu è tornato", ha dichiarato la deputata, definendo quanto accade una vergogna e una forma di violenza di genere.

Gribaudo ha chiesto che il gruppo venga bloccato e che siano individuati i responsabili, sottolineando soprattutto la facilità con cui gli utenti riescono ad accedere alle chat e a condividere contenuti nella convinzione di poter agire impunemente.

Le indagini e il problema delle immagini intime diffuse senza consenso

La nuova vicenda riporta l’attenzione sul caso esploso nel 2025, quando Phica.eu era finito al centro di numerose segnalazioni per la pubblicazione di fotografie intime e contenuti sessualmente espliciti senza il consenso delle donne coinvolte.

Tra le ipotesi di reato emerse nelle indagini figuravano la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la diffamazione e l’estorsione. Alcune vittime avevano infatti denunciato presunte richieste di denaro per ottenere la cancellazione delle proprie fotografie.

La Procura di Roma aveva aperto un fascicolo per revenge porn nell’ambito degli accertamenti riguardanti le immagini circolate su Phica.eu e sulla pagina Facebook "Mia moglie", un altro spazio online finito al centro delle polemiche per la condivisione di fotografie femminili senza autorizzazione.