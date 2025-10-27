Foto di Francesca Barra su un sito sessista, la denuncia "È una violenza"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Pubblicate su un sito sessista foto di Francesca Barra create con l’intelligenza artificiale. Era già successo a diversi volti noti del mondo dello spettacolo, in un post social a denunciare in prima persona la violenza subita è la giornalista, che spiega nel dettaglio quanto scoperto con rammarico.

Le foto di Francesca Barra create con l’AI

Le foto pubblicate da Francesca Barra su Instagram per denunciare l’accaduto sono esplicite.

“Non sono io ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione” ha spiegato.

IPA Francesca Barra, Piero Chiambretti e Annalisa Chirico durante il programma La Repubblica delle Donne

La giornalista specifica che le immagini sono costruite come se fosse apparsa senza vestiti negli ambienti in cui lavora o ha lavorato, cioè in Mediaset e nelle trasmissioni con Piero Chiambretti.

Sono circa 46 le pagine presenti in questo sito dedicate ai personaggi famosi con foto del genere.

La denuncia arriva dopo il caso Phica che aveva smosso il web.

Il pensiero ai figli

Nel post sui social, Francesca Barra ha anche rivelato cosa ha pensato appena ha scoperto le immagini create con l’intelligenza artificiale.

Il primo pensiero è andato ai figli perché prova imbarazzo e paura per ciò che “avrebbero potuto leggere o sentire se quelle immagini fossero finite nelle mani sbagliate”.

Poi la denuncia anche per tutelare i figli di tutte le vittime coinvolte e alle ragazze che subiscono la stessa violenza.

Francesca Barra sottolinea che in tanti non hanno “i miei stessi strumenti per difendersi o la mia forza di reagire”.

La violenza e l’abuso

Una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia, queste le parole della giornalista.

Chi crea e diffonde questo materiale, spiega, commette un reato ma le leggi, la rete e le piattaforme purtroppo arrivano dopo.

“Nessuna donna, nessuna ragazza dovrebbe trovarsi di fronte a un corpo inventato e sentirsi ferita due volte: nell’immagine e con l’impunità” conclude Francesca Barra.