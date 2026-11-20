Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un cartellone con il volto del ministro della Difesa Guido Crosetto è stato bruciato durante la manifestazione degli studenti a Roma, venerdì 20 novembre 2026. Uno degli episodi, che sarebbero accaduti in diverse piazze dove si sono svolti i cortei, è avvenuto nei pressi dell’Università La Sapienza. I manifestanti sono scesi in piazza, principalmente, per protestare contro la guerra, il riarmo, l’aumento delle spese militari e il carovita. Nel corso della mattinata sono stati segnalati anche l’utilizzo di petardi e fumogeni lungo i percorsi dei cortei. Davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state fatte esplodere alcune bombe carta e si sarebbero verificati dei momenti di tensione tra un gruppetto di incappucciati con viso coperto da fazzoletti e gli agenti presenti in assetto antisommossa a presidiare la scalinata d’accesso.

Sciopero 20 novembre, bruciata foto Guido Crosetto

Lo sciopero del 20 novembre che ha visto partecipare numerosi studenti è iniziata a piazzale Aldo Moro, davanti all’ingresso principale dell’Università La Sapienza. Come riporta ANSA, alcuni dei presenti hanno dato alle fiamme dei cartelloni utilizzati per contestare le politiche economiche e militari del Governo. Tra il materiale bruciato figura un manifesto con l’immagine di Guido Crosetto e la scritta: “L’Italia si riarma per la guerra, 10 miliardi in più in manovra per la Difesa”.

Come riporta RaiNews, alcuni partecipanti hanno incendiato anche rappresentazioni delle bollette energetiche e dell’accordo tra sindacati e Confindustria. L’iniziativa è stata accompagnata dallo slogan: “Non ci rappresenta nessuno, bruciamo le condanne a morte per il nostro futuro”.

Petardi davanti all’Aeronautica militare

Dopo il raduno alla Sapienza, come riporta La Stampa, i manifestanti hanno attraversato alcune strade del centro, passando nei pressi di sedi istituzionali. Davanti alla sede dell’Aeronautica militare, in via Gobetti, sono stati fatti esplodere alcuni petardi. Alcuni partecipanti hanno inoltre lanciato rotoli di carta igienica oltre la recinzione della struttura.

Durante un altro corteo studentesco, nella zona tra viale Aventino e via del Circo Massimo, sono stati accesi fumogeni rossi e realizzate scritte sull’asfalto. Le forze dell’ordine hanno presidiato gli edifici istituzionali interessati dalle manifestazioni.

Sciopero 20 novembre, dove sono avvenuti gli scontri

Come riporta il Corriere di Bologna, tensione e scontri tra i collettivi studenteschi e gli agenti in tenuta antisommossa in zona Castiglione. Gli studenti volevano raggiungere la sede di Confindustria. In via Morosini, a Roma, come riporta il Corriere, i manifestanti si stanno fronteggiando con la polizia e chiedono di poter passare per i vicoli di Trastevere.