Foto di Noemi dall'ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa, tour sospeso e concerti saltati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Noemi ha pubblicato una foto dall’ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti: "Un grande spavento, ma per fortuna sto bene" ha scritto l’artista. Il tour della cantante è stato sospeso e ripartirà dal 16 agosto: i medici le hanno raccomandato di prendersi quattro settimane di riposo per recuperare dall’incidente. "Saltati" 8 concerti.

La caduta di Noemi dal palco a San Salvo Marina

Noemi ha pubblicato una foto sui suoi canali social che la ritrae in ospedale.

Nella serata di domenica 19 luglio, durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di una canzone. La scena è stata ripresa con gli smartphone dagli spettatori e le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web.

La foto e il messaggio di Noemi dall’ospedale

Nel suo post, Noemi ha scritto: "Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore".

Poi la cantante ha annunciato lo stop al tour: "Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!".

La chiosa finale di Noemi rivolta ai fan: "Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte".

Tour di Noemi sospeso: quali sono i concerti "saltati"

Una nota della produzione ha riferito che a seguito dell’incidente occorso a Noemi in provincia di Chieti, il suo tour è "momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti coinvolti verranno fornite entro 48 ore".

In base al calendario del tour della cantante, i concerti "saltati" sono i seguenti:

26 luglio 2026: Iglesias

31 luglio 2026: Aidone

1 agosto 2026: Zafferana Etnea

3 agosto 2026: Circello

8 agosto 2026: Riccione

10 agosto 2026: Marina di Pietrasanta

13 agosto 2026: Balsorano

14 agosto 2026: Sirolo

Sono confermate, invece, le date del tour di Noemi in programma a:

17 agosto 2026: Grisì – Monreale

19 agosto 2026: Carpino

22 agosto 2026: Bortigali

24 agosto 2026: Casteldaccia

30 agosto 2026: Vicenza

4 settembre 2026: Scafati

8 settembre 2026: Siderno

14 dicembre 2026: Milano

22 dicembre 2026: Roma.