Foto di Noemi dall'ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa, tour sospeso e concerti saltati
Noemi ha condiviso una foto e un messaggio dall'ospedale dopo la caduta dal palco durante un concerto in Abruzzo: tour sospeso e concerti saltati
Noemi ha pubblicato una foto dall’ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti: "Un grande spavento, ma per fortuna sto bene" ha scritto l’artista. Il tour della cantante è stato sospeso e ripartirà dal 16 agosto: i medici le hanno raccomandato di prendersi quattro settimane di riposo per recuperare dall’incidente. "Saltati" 8 concerti.
- La caduta di Noemi dal palco a San Salvo Marina
- La foto e il messaggio di Noemi dall'ospedale
- Tour di Noemi sospeso: quali sono i concerti "saltati"
La caduta di Noemi dal palco a San Salvo Marina
Noemi ha pubblicato una foto sui suoi canali social che la ritrae in ospedale.
Nella serata di domenica 19 luglio, durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di una canzone. La scena è stata ripresa con gli smartphone dagli spettatori e le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web.
La foto e il messaggio di Noemi dall’ospedale
Nel suo post, Noemi ha scritto: "Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore".
Poi la cantante ha annunciato lo stop al tour: "Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!".
La chiosa finale di Noemi rivolta ai fan: "Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte".
Tour di Noemi sospeso: quali sono i concerti "saltati"
Una nota della produzione ha riferito che a seguito dell’incidente occorso a Noemi in provincia di Chieti, il suo tour è "momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti coinvolti verranno fornite entro 48 ore".
In base al calendario del tour della cantante, i concerti "saltati" sono i seguenti:
- 26 luglio 2026: Iglesias
- 31 luglio 2026: Aidone
- 1 agosto 2026: Zafferana Etnea
- 3 agosto 2026: Circello
- 8 agosto 2026: Riccione
- 10 agosto 2026: Marina di Pietrasanta
- 13 agosto 2026: Balsorano
- 14 agosto 2026: Sirolo
Sono confermate, invece, le date del tour di Noemi in programma a:
- 17 agosto 2026: Grisì – Monreale
- 19 agosto 2026: Carpino
- 22 agosto 2026: Bortigali
- 24 agosto 2026: Casteldaccia
- 30 agosto 2026: Vicenza
- 4 settembre 2026: Scafati
- 8 settembre 2026: Siderno
- 14 dicembre 2026: Milano
- 22 dicembre 2026: Roma.