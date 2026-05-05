Foto fake di Meloni in lingerie, Giannini attacca la premier sul post: "Ha bisogno di creare un nemico"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Massimo Giannini scettico sulla denuncia social di Giorgia Meloni al post fake in lingerie. L’editorialista di Repubblica ha attaccato la presidente del Consiglio per aver rilanciato sui social un foto in cui è stata ritratta in vestaglia da notte attraverso un’immagine generata con l’intelligenza artificiale. Secondo il giornalista, quella della premier sarebbe più una strategia che una condanna.

La foto fale in lingerie

La foto di Giorgia Meloni con l’AI in è stata condivisa dalla stessa premier sui suoi profili social, pubblicando lo screenshot di un post di un account dal nome “Roberto”: “Che una Presidente del Consiglio si presenti in queste condizioni è veramente vergognoso, indegna del ruolo istituzionale che ricopre. Ma lei non sa che cosa è la vergogna” scriveva l’utente, il cui cognome è stato censurato.

“Girano in questi giorni diverse mie foto false – è stata la denuncia sui social di Meloni – generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa”.

La denuncia social di Giorgia Meloni

Rilanciando la foto, la presidente del Consiglio ha posto l’attenzione sul fenomeno dei deepfake, filmati o foto con immagini corporee o facciali prese da Internet e rielaborate a scopo diffamatorio o ricattatorio.

“I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque”, ha scritto Meloni.

L’attacco di Massimo Giannini

Il caso è stato discusso durante l’ultima puntata di Di Martedì, con Massimo Giannini che in collegamento ha accusato la premier di cercare un nemico per uscire dal momento di difficoltà in cui è finito il governo.

“Questa è la conferma del fatto che una fase 2 non esiste – ha detto l’editorialista rispondendo a Giovanni Floris – Intanto per ragioni caratteriali, temperamentali, questa è Giorgia Meloni, viene dal Movimento Sociale, è stato sempre un partitino che si auto-escludeva orgogliosamente dall’arco costituzionale e lei oggi governa come se fosse ancora il Movimento Sociale. Tutte le formazioni politiche populiste hanno bisogno di creare un nemico e di indicare attraverso quel nemico il capro espiatorio”.

Giannini ha spiegato che la strategia è la stessa che Meloni continuerebbe a seguire, cambiando però obiettivi: “Prima erano sempre i magistrati. Perso il referendum, adesso ricominciamo ad attaccare l’Europa” ha detto ancora il giornalista, “ora cominciamo a prendere a spallate ancora una volta Bruxelles. Ma il copione è sempre lo stesso”.