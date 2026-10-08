Foto intime della ex pubblicate online con nome e cognome a Rimini, denunciato un 48enne per atti persecutori

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha capito che qualcosa non andava quando numerosi sconosciuti hanno iniziato a seguirla sui social. Poi uno di loro le ha scritto: le sue foto intime erano su un sito internet, con nome e cognome. A Rimini la Squadra Mobile ha denunciato per atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite un 48enne, ex compagno della donna, già ammonito dal Questore nel 2025.

Foto intime dell’ex sul web a Rimini, come la donna ha scoperto tutto

Come riporta la Polizia di Stato, la vittima è una 42enne riminese che non sapeva nulla della pubblicazione, avvenuta a marzo 2026.

Il primo segnale è stato l’arrivo improvviso di profili sconosciuti tra i suoi follower, il secondo il messaggio privato di uno di loro, che le segnalava di aver visto quelle fotografie su un sito insieme alle sue generalità.

La notizia è arrivata in tempi rapidi agli uffici della Questura, che hanno avviato gli accertamenti.

Le indagini della Squadra Mobile e l’ammonimento

Le testimonianze raccolte dagli investigatori descrivono un interesse dell’uomo per la vita privata, sentimentale e lavorativa della donna proseguito anche dopo la fine della relazione.

Secondo la ricostruzione avrebbe contattato più volte persone del suo ambiente personale e professionale, per sapere chi frequentasse e per diffondere giudizi negativi su di lei.

Già nel febbraio 2025 il Questore lo aveva ammonito per atti persecutori, dopo che erano stati documentati numerosi contatti e comportamenti intrusivi.

La perquisizione e la denuncia del 48enne

Su delega della Procura, gli agenti hanno perquisito la casa del 48enne e altri luoghi a sua disposizione, trovando numerose fotografie e riscontri a quanto denunciato dalla donna.

Per gli investigatori la diffusione delle immagini si inserisce in una più ampia sequenza di condotte persecutorie, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

IPA