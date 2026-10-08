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Foto intime della ex pubblicate online con nome e cognome a Rimini, denunciato un 48enne per atti persecutori

Un quarantottenne denunciato a Rimini per atti persecutori e diffusione illecita di immagini intime ai danni di una donna.

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vincenzo corrado

Vincenzo Corrado

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha capito che qualcosa non andava quando numerosi sconosciuti hanno iniziato a seguirla sui social. Poi uno di loro le ha scritto: le sue foto intime erano su un sito internet, con nome e cognome. A Rimini la Squadra Mobile ha denunciato per atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite un 48enne, ex compagno della donna, già ammonito dal Questore nel 2025.

Foto intime dell’ex sul web a Rimini, come la donna ha scoperto tutto

Come riporta la Polizia di Stato, la vittima è una 42enne riminese che non sapeva nulla della pubblicazione, avvenuta a marzo 2026.

Il primo segnale è stato l’arrivo improvviso di profili sconosciuti tra i suoi follower, il secondo il messaggio privato di uno di loro, che le segnalava di aver visto quelle fotografie su un sito insieme alle sue generalità.

La notizia è arrivata in tempi rapidi agli uffici della Questura, che hanno avviato gli accertamenti.

Le indagini della Squadra Mobile e l’ammonimento

Le testimonianze raccolte dagli investigatori descrivono un interesse dell’uomo per la vita privata, sentimentale e lavorativa della donna proseguito anche dopo la fine della relazione.

Secondo la ricostruzione avrebbe contattato più volte persone del suo ambiente personale e professionale, per sapere chi frequentasse e per diffondere giudizi negativi su di lei.

Già nel febbraio 2025 il Questore lo aveva ammonito per atti persecutori, dopo che erano stati documentati numerosi contatti e comportamenti intrusivi.

La perquisizione e la denuncia del 48enne

Su delega della Procura, gli agenti hanno perquisito la casa del 48enne e altri luoghi a sua disposizione, trovando numerose fotografie e riscontri a quanto denunciato dalla donna.

Per gli investigatori la diffusione delle immagini si inserisce in una più ampia sequenza di condotte persecutorie, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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