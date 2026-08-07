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È scattato un decreto di perquisizione nei confronti di un sessantenne a Lecce, su disposizione della Procura della Repubblica. L’uomo è stato indagato per stalking e diffusione illecita di immagini intime, dopo la denuncia presentata da una donna vittima di atti persecutori.

Le indagini avviate dalla denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita in seguito alla denuncia di una donna che ha riferito di essere stata vittima di atti persecutori da parte dell’indagato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe ottenuto immagini intime della compagna senza il suo consenso, durante momenti privati, e avrebbe minacciato di diffonderle per costringerla a cedere alla sua volontà.

La Polizia Postale di Lecce, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha svolto tempestive attività investigative che hanno permesso di intervenire rapidamente. Grazie a queste azioni, è stato possibile evitare che la condotta persecutoria potesse continuare, tutelando così la vittima e prevenendo ulteriori conseguenze.

Il ruolo della Procura e la tutela delle vittime

La Procura della Repubblica di Lecce ha disposto un decreto di perquisizione personale nei confronti dell’uomo, residente in Salento. L’operazione ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria per contrastare efficacemente i reati commessi nell’ambiente digitale, in particolare quelli che colpiscono la sfera privata delle persone.

L’intervento della Polizia Postale ha evidenziato quanto sia fondamentale che le vittime di atti persecutori e di diffusione illecita di immagini si rivolgano tempestivamente alle autorità. La tempestività della denuncia ha infatti consentito di interrompere la condotta dell’indagato e di avviare le indagini necessarie a tutelare la persona offesa.

IPA