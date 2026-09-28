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È stata denunciata una donna di nazionalità cinese per esercizio di una casa di prostituzione nel centro cittadino di Catania, dove gestiva incontri a pagamento pubblicizzati su internet. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sorpreso la donna insieme a un cliente nell’appartamento trasformato in luogo di appuntamenti.

La scoperta della casa di prostituzione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha portato all’individuazione di un’abitazione situata in una zona centrale della città, nei pressi di Corso Italia. Qui, una donna di 37 anni di nazionalità cinese aveva organizzato una vera e propria casa di prostituzione, trasformando l’appartamento in un luogo destinato agli incontri con i clienti.

La pubblicità degli incontri tramite internet

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna pubblicizzava la sua attività attraverso un sito internet specializzato in annunci per escort. Su questa piattaforma venivano pubblicate fotografie, il numero di telefono per fissare appuntamenti e le tipologie di prestazioni offerte, complete dei relativi prezzi. Questo sistema consentiva di raggiungere un vasto pubblico e di organizzare gli incontri in modo apparentemente discreto.

Il controllo è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina, che hanno sorpreso la donna all’interno dell’appartamento in compagnia di un cliente. Entrambi sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia per l’identificazione e per i necessari accertamenti. Al termine delle verifiche, la cittadina cinese è stata denunciata per esercizio di una casa di prostituzione, mentre per il cliente non sono emersi elementi di responsabilità penale.

Le indagini e la posizione della donna

La posizione della donna, una 37enne, resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire il modus operandi della donna, che aveva scelto una zona centrale della città per la sua attività, probabilmente per la facilità di accesso e la riservatezza offerta dall’appartamento.

Conclusioni

L’episodio conferma l’attenzione delle autorità verso il contrasto delle attività di prostituzione organizzata e la necessità di monitorare anche i canali digitali utilizzati per la pubblicità e la gestione degli incontri. La donna denunciata dovrà ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria, mentre la Polizia di Stato prosegue nelle attività di controllo e prevenzione sul territorio di Catania.

IPA