Foto rubate e sito sessista chiuso per "comportamenti tossici", nel forum anche scatti di Meloni e Schlein

Chiude il sito Phica sul quale erano presenti, si è scoperto, anche le foto di politiche come Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Dopo una grande campagna social e mediatica, il forum che da più di 10 anni veniva denunciato, ha finalmente chiuso i battenti. Ma è solo il primo passo.

Condivisione di immagini non consensuale

Aumentano le donne che hanno denunciato di aver trovato proprie immagini all’interno del sito “Phica”. Su questo venivano postate immagini di persone comuni, ma anche attrici, influencer, giornaliste e politiche. Doveva essere una piattaforma di discussione, ma è diventato uno dei luoghi della manosfera, come accade su Facebook e nei gruppi Telegram. Spazi di condivisione maschili dove l’approvazione e la “merce di scambio” sono le foto di compagne o ex compagne, figlie, sorelle, nipoti sia di zii che di nonni e ancora immagini montate ad arte e gli ormai noti deepfake.

Un vero e proprio archivio di immagini rubate che si configurano nel reato di “diffusione non consensuale di materiale intimo“, o detta all’anglosassone “abuso sessuale tramite immagine”. Suona più forte, ma è necessario quando ormai il problema non appare più soltanto un caso, ma un vero fenomeno culturale iscrivibile all’interno di quella che i femminismi chiamano “cultura dello stupro”.

Non era la prima volta che il sito finiva nell’attenzione della polizia postale, dopo 10 anni di attività infatti c’erano state altre denunce, ma l’intera struttura era sempre rimasta in piedi. Dal momento in cui diverse persone pubbliche lo hanno denunciato, l’ampio seguito è stato traghettato verso campagne social e petizioni e finalmente il sito ha chiuso.

La nota del sito

Phica era nata come piattaforma di discussione nella quale venivano aperti trend topic su x argomenti. Chiunque poteva scrivere e trovare uno spazio per pubblicare i propri contenuti e secondo il sito questi erano “ambienti sicuri”.

Sempre dalla nota si legge che, come accade in ogni social network, ci sono persone che usano in modo scorretto le piattaforme e ne danneggiano lo spirito e il senso originario. “È successo con Facebook, con i gruppi Telegram ed è successo anche qui. Nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici che hanno spinto Phica a diventare, agli occhi di molti, un posto dal quale distanziarsi piuttosto che sentirsi orgogliosi di far parte”.

Secondo il regolamento del sito, infatti, ogni tipo di violenza era sempre vietata, bloccata e denunciata, così come contenuti pedopornografici, ma anche le offese verso le donne, i linguaggi da branco e gli atteggiamenti minatori. Eppure ogni giorno queste discussioni esistevano e per anni sono rimaste online. È accaduto un nuovo #Metoo digitale: dopo i fatti del gruppo Facebook e i numerosi precedenti su Telegram, il passaparola sui social ha finalmente portato a un primo risultato.

Anche Meloni e Schlein sul sito

Tante le denunce da parte di personaggi pubblici, che hanno alimentato poi il bacino di firme per la petizione che chiedeva la chiusura del sito e che al 28 agosto conta oltre 146.000 firme. Ad alzare l’attenzione sono stati però i nomi più famosi, oltre a quelli delle persone comuni che si sono trovate all’interno del sito. Tanti riferimenti a influencer, giornaliste e politiche come Giorgia Meloni e la sorella Arianna, la segretaria del PD Elly Schlein, ma anche Chiara Ferragni, Paola Cortellesi, Mara Venier e molti altri. Tutte immagini ritoccate e accompagnate da frasi sessiste e volgari.

Il problema però non svanisce da solo, perché anche se il sito ha chiuso, molte delle immagini potrebbero essere comunque salvate su dispositivi personali. Potrebbero essere state immesse in altri circuiti come i gruppi Telegram e Facebook e ancora, allargando lo sguardo, la chiusura del sito di certo non pone fine al fenomeno di condivisione di materiale intimo e non consensuale della persona coinvolta. Un modo per iniziare a intaccare simili fenomeni complessi che sono alla base della cultura dello stupro è attraverso l’insegnamento dell’educazione sessuoaffettiva nelle scuole.

Perché non esisterebbero l’omertà, la solidarietà da branco e l’approvazione di comportamenti che si sanno essere sbagliati, se ci fosse una materia che spiega non soltanto perché è sbagliato e quali sono le conseguenze, ma che aiuta a comprendere come mai quel comportamento sia lesivo anche per se stessi. I femminismi lo dicono da molto tempo ormai: il patriarcato non fa sconti a nessuno, siamo tutti vittime in un modo o nell’altro.