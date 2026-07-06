Foto shock di Lucia Raso morta pubblicata dalla madre dopo la caduta dalla finestra, "non mi arrendo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È arrivata al punto di pubblicare sui social la foto della figlia senza vita sul marciapiede, pur di non far spegnere i riflettori sul mistero della sua morte. Maria Xenia Sonato torna a esigere la verità sulla notte in cui è morta Lucia Raso, la 36enne veronese precipitata dall’appartamento del compagno a Landshut, in Germania, nel 2020. Su richiesta dei pm il gip ha archiviato il caso definendolo una caduta accidentale, ma la madre non ha nessuna intenzione di rassegnarsi.

La foto pubblicata dalla madre di Lucia Raso

Sonato ha postato sul gruppo Verità su Lucia Raso l’immagine del corpo della figlia disteso sul marciapiede della cittadina della Baviera, dove la 36enne era andata a trovare per qualche giorno il fidanzato e dove il 24 novembre 2020 ha perso la vita.

“La foto di Lucia parla chiaro per chi sa guardare – scrive condividendo lo scatto realizzato subito dopo la morte – La posizione di Lucia sul marciapiede smentisce categoricamente la dinamica della caduta descritta dell’indagato. Finestra, altezza e punto di caduta hanno regole matematiche. Questa posizione del corpo racconta un’altra verità, smentisce la versione dell’indagato: una prova che solo un processo poteva valutare, non un’archiviazione”.

“Dopo quasi 6 anni di prove portate – continua la donna nel post – è inaccettabile che si sia fatto passare tutto questo tempo. Arrivando ad interrogare i testimoni dopo 5 anni invece di fare luce subito su quella casa (hanno aspettato che la abbattessero) e sui ragazzi presenti. Perché così tanto ritardo?“.

Le indagini sulla morte

La gip di Verona Carola Musio ha accolto la terza richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Verona, dopo averla respinta per due volte chiedendo ulteriori indagini.

In questi anni l’unico iscritto nel registro degli indagati nel fascicolo aperto per omicidio volontario è stato il fidanzato di allora della vittima, Christian Treo.

Secondo quanto ricostruito, il 24 novembre 2020 Lucia Raso aveva trascorso una serata con tanto alcol insieme al ragazzo, con il quale avrebbe avuto una lite per motivi di gelosia, a casa sua, dove viveva con altri due coinquilini.

Il pizzaiolo stagionale veronese, all’epoca 29enne, si è sempre professato innocente, parlando di una “disgrazia” e ora la causa della morte dell’attrice veronese è stata stabilita come una caduta accidentale.

Le parole di Maria Xenia Sonato

Intervistata dal Corriere della Sera, Maria Xenia Sonato ha spiegato di non voler puntare il dito contro nessuno ma di aver pubblicato la tragica foto per non fare cadere l’attenzione sul caso “e visto che non ho più niente da perdere, spero che quell’immagine cambi le carte in tavola… Non mi arrendo, voglio giustizia”.

“Quell’immagine parla chiaro per chi sa guardare. La posizione di mia figlia smentisce categoricamente la dinamica della caduta descritta dell’indagato” ha ribadito la donna, secondo cui la relazione tra i due era “da non portare avanti. Io credevo fosse solo una storiella passeggera, come tante. Fatto sta che lui lavorava in Germania. E lei andò a trovarlo”.

Sonato ha ricordato come Treo avesse dichiarato che la figlia “era sul davanzale. Disse che era ‘caduta o si era buttata’. Ma se l’immagina mia figlia che rotola giù su se stessa come un gatto? Finestra, altezza e punto di caduta hanno regole matematiche. Lo hanno stabilito anche i periti forensi Giuseppe Monfreda e Giuseppe Scarselli” i consulenti della famiglia, per i quali, ha detto ancora la madre, “Lucia fu spinta. Tra l’altro aveva tre lesioni non compatibili con la caduta, lividi su avambraccio e zigomo sinistri e una frattura a un incisivo”.

“Con il mio legale, produrremo nuovi elementi. Alcune intercettazioni non le abbiamo mai lette. Credo siano importanti. Le chiederemo” ha concluso.