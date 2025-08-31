Foto sui siti sessisti, un tariffario per eliminare le immagini dal forum: la denuncia di una delle vittime

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Per rimuovere le foto dai siti sessisti come Phica.net c’era un tariffario specifico, tra pacchetto base, premium e unlimited. A denunciarlo è stata una delle donne vittime di furto d’immagine e insulti sul forum chiuso dopo lo scandalo esploso nelle ultime settimane. Un altro caso che è destinato a far parlare e discutere, con una rivelazione che fa emergere un quadro allarmante anche per la tutela delle vittime che da mesi lottavano in silenzio affinché i propri scatti, spesso di nudo fake, fossero rimossi dalla piattaforma. E i costi variavano dai 500 ai 1.000 euro al mese.

Il tariffario per eliminare le foto

La denuncia della donna vittima di furto d’immagine, con le foto finite sul sito sessista, arriva sulle colonne de La Repubblica. In un’intervista anonima, infatti, ha svelato come la sua lotta per la rimozione dei propri scatti si è trasformata quasi in estorsione, con gli admin di Phica.net che hanno richiesto un pagamento per cancellare le immagini.

La vittima ha raccontato tutte le peripezie per cercare di far rimuovere le proprie foto. Immagini che, ha sottolineato, non erano di nudo reale bensì fake, col proprio volto spesso ritagliato da foto social e sovrapposto sui corpi di pornostar nude.

ANSA La polizia postale indaga sul caso dopo la chiusura del forum

Scatti osé che la vittima ha intercettato grazie ad amici e parenti che gliele hanno segnalate, facendo partire la lotta di nervi, e poi economica, col forum.

E dopo settimane di silenzio e email ignorate, solo la minaccia di adire alle vie legali ha smosso gli amministratori del sito sessista, con la risposta del tariffario per rimuovere le immagini.

Il costo dei piani per cancellare le immagini

“Mi sono iscritta al forum con un nome finto, ho scritto nei thread fingendomi un mio amico, ho chiesto di rimuovere ogni immagine e commento. Non è successo nulla” ha detto la vittima a La Repubblica.

Fin quando la minaccia di rivolgersi a un avvocato ha portato alla rimozione di alcuni contenuti per poi passare alla richiesta di pagamento.

“Mi hanno così proposto dei pacchetti a pagamento pensati per le creator di Onlyfans per rimuovere i messaggi e le discussioni su di me via mail e su Telegram” ha raccontato.

Il costo? Un pacchetto base da 250 euro al mese, premium da 500 euro e unlimited 1.000 euro. La differenza di prezzi, ovviamente, porta a maggiori benefici per le vittime: col pacchetto base si sarebbe ottenuto l’inserimento del nome in una sorta di blacklist assicurando di cancellare i thread col proprio nome, mentre con il più caro si sarebbe comprata anche la richiesta di diritto all’oblio dai motori di ricerca o l’aiuto per eventuali denunce.

E non solo, perché con 30 euro in più l’offerta si amplierebbe a una ricerca completa di tutti i materiali da eliminare dal sito sessista poi chiuso.

Il pagamento, ha denunciato la vittima, doveva avvenire “con bonifico istantaneo intestato a una donna, con Paypal intestato a un altro nome femminile oppure in bitcoin”.

La denuncia della vittima del sito sessista

Con le spalle al muro, tra la rabbia e la vergogna di non essere scoperta da amici e colleghi su quel sito, la donna ha pagato. E come raccontato a La Repubblica avrebbe versato 2.000 euro per essere cancellata dal sito.

“Non ho retto, ho temuto che per altre vie ci avrei messo troppo. Non era tanto per le foto, quanto per quei nudi finti che avrebbe potuto vedere chiunque e per quei commenti vomitati online con cui il sito si arricchiva lo stesso” ha detto.

E ha sottolineato tutta la sua disperazione: “Non ce la facevo più, volevo uscirne, sparire il più in fretta possibile e ho mandato i soldi su Paypal”.