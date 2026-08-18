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Un uomo di 60 anni è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico dopo essere stato sorpreso a fotografare bambini in costume all’interno di un camping a Teramo. La vicenda è stata segnalata da una donna in villeggiatura che, insospettita dal comportamento dell’uomo, ha allertato la Polizia. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti rapidamente, individuando il sospettato e sequestrando il suo smartphone per ulteriori accertamenti tecnici.

La segnalazione della villeggiante e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando una donna, in vacanza presso un camping della zona, ha notato la presenza sospetta di un uomo che sostava a lungo nella hall della struttura. L’uomo, con in mano uno smartphone, sembrava intento a scorrere immagini, attirando l’attenzione della villeggiante che già in passato aveva osservato comportamenti simili da parte dello stesso individuo.

La situazione si è fatta più preoccupante quando la donna ha udito il suono dello scatto di una fotocamera provenire dal cellulare dell’uomo. Voltandosi, si è resa conto che l’uomo stava effettivamente fotografando un gruppo di bambini presenti nella hall del camping. A quel punto, la donna ha deciso di approfondire quanto stava accadendo, uscendo dalla hall e posizionandosi dietro una finestra per osservare meglio la scena.

La raccolta delle prove e la chiamata alle forze dell’ordine

Da dietro la finestra, la villeggiante è riuscita a vedere chiaramente lo schermo dello smartphone dell’uomo. Ha anche registrato un video che documentava il comportamento sospetto. In quel momento, il sessantenne stava scorrendo diverse fotografie di bambini in costume da bagno, tra cui la donna ha riconosciuto persino uno dei minori ritratti.

Preoccupata per la sicurezza dei bambini e per la gravità della situazione, la donna ha deciso di contattare la Polizia. La segnalazione è stata presa in carico dagli agenti della Squadra Mobile di Teramo, che hanno immediatamente predisposto un servizio di appostamento all’interno del camping.

L’individuazione e il controllo dell’uomo

Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il sospettato è stato individuato in breve tempo. Si trattava di un uomo di 60 anni, già noto alle autorità per precedenti specifici e già arrestato in passato per detenzione di materiale pedopornografico. Gli agenti hanno proceduto con il controllo e la perquisizione dello smartphone dell’uomo.

Al momento dell’ispezione, le immagini dei minori non erano più presenti sul dispositivo. Tuttavia, il sessantenne ha ammesso di aver scattato le fotografie e di averle cancellate poco dopo. Ha inoltre riferito agli agenti che le sue azioni sarebbero riconducibili a un problema psichiatrico, per il quale avrebbe già seguito un piano terapeutico in passato.

Le conseguenze: denuncia e sequestro del cellulare

Alla luce delle ammissioni dell’uomo e delle testimonianze raccolte, la Polizia ha proceduto con la denuncia per detenzione di materiale pedopornografico. Il telefono cellulare è stato posto sotto sequestro per consentire accertamenti tecnici più approfonditi, al fine di verificare la presenza di ulteriori elementi utili alle indagini.

L’intervento tempestivo della villeggiante e la pronta risposta delle forze dell’ordine hanno permesso di interrompere una situazione potenzialmente pericolosa e di avviare le procedure necessarie per tutelare i minori coinvolti. L’episodio, avvenuto a Teramo, sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella prevenzione e nel contrasto dei reati a danno dei più vulnerabili.

IPA