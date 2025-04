Fotografo Roberto Giordanelli picchiato al bar per aver cantato Bella Ciao, la denuncia dell'aggressione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Roberto Giordanelli, fotografo di Alessandria, è stato aggredito in un bar del centro dopo aver intonato alcune strofe della canzone Bella Ciao, sentita poco prima cantare da alcuni ragazzi. L’uomo, invalido al 47%, ha riportato ferite al volto ed è stato medicato al pronto soccorso, dove gli è stata assegnata una prognosi di dieci giorni. Ha sporto denuncia ai carabinieri.

I fatti risalgono a fine marzo, come riporta La Stampa. Giordanelli stava leggendo il giornale in un bar, quando ha sentito dei giovani intonare Bella Ciao. Una volta rimasti in silenzio, ha continuato a cantare a bassa voce.

Poco dopo è stato colpito da un uomo, che prima lo ha preso a pugni alla nuca, poi gli ha dato una testata all’occhio sinistro. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’aggressore avrebbe anche urlato insulti e minacce, dicendosi apertamente fascista e rivolgendosi a Giordanelli con epiteti di natura politica.

Il personale del bar è intervenuto per fermare l’aggressore, che tuttavia avrebbe continuato a inveire, anche minacciando il fotografo nel caso avesse deciso di chiamare le forze dell’ordine.

La denuncia e le condizioni del fotografo

Dopo l’aggressione, Giordanelli si è recato al pronto soccorso, dove è stato medicato per le ferite riportate. Ha poi formalizzato la denuncia presso la stazione dei carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’autore dell’aggressione.

In una dichiarazione successiva, Giordanelli ha affermato di non avere paura, ma di voler essere più prudente in futuro.

La solidarietà della politica

La vicenda ha generato numerose reazioni. Il deputato alessandrino Federico Fornaro (Pd) ha espresso solidarietà a Roberto Giordanelli, definendo l’episodio “un’aggressione di chiaro stampo fascista” e auspicando che le indagini portino all’identificazione dell’autore.

Anche il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, ha commentato l’accaduto parlando di “vigliaccheria ideologica”.

In particolare, ha sottolineato la gravità del fatto che l’aggressione sia avvenuta alle spalle e nei confronti di una persona con disabilità, e per di più all’interno di un locale pubblico.

Messaggi di condanna e sostegno sono arrivati anche dalla Cgil di Alessandria, dall’Istituto per la storia della Resistenza e da rappresentanti di altri partiti.