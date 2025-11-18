Frana a Cormons, chi erano Guerrina Skocaj e Quirin Kunhert morti travolti da fango e macerie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di due vittime il tragico bilancio della frana avvenuta a Cormons, in provincia di Gorizia. Guerrina Skocaj, pensionata di 83 anni, è morta travolta dal fango e dalle macerie della sua casa, ai piedi della collina franata a causa del maltempo. Anche Quirin Kunhert, tedesco di 32 anni, è morto travolto dalle macerie nell’eroico tentativo di salvare la vicina di casa.

Frana a Cormons, due morti travolti da fango e macerie

È stato recuperato nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 novembre il corpo senza vita di Guerrina Skocaj, la donna dispersa nel crollo della sua abitazione a Brazzano, frazione di Cormons (Gorizia).

Dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco hanno individuato l’anziana attorno alle 22, ma per il recupero hanno dovuto attendere che condizioni meteo lo consentissero.

ANSA I soccorritori sul luogo della frana a Cormons

Nel pomeriggio, sotto le macerie dell’abitazione della donna, era stato trovato il corpo di Quirin Kunhert, il vicino di casa che aveva tentato di salvare la donna.

Chi era Guerrina Skocaj

Guerrina Skocaj, 83 anni, è morta travolta dal fango e dalle macerie della sua casa, abbattuta dal fianco della collina franata per il maltempo.

In quella casa a Brazzano viveva da sempre. Vedova, prima di andare in pensione aveva lavorato a lungo al Cotonificio di Gorizia.

Chi la conosceva in paese la descrive come una persona cordiale e gentile, riferisce il Messaggero Veneto.

Faceva parte del coro parrocchiale che accompagna le messe nella chiesa di San Lorenzo, a pochi metri dal luogo della tragedia.

Chi era Quirin Kunhert

Quirin Kunhert, cittadino tedesco di 32 anni, era il vicino di casa di Guerrina Skocaj. È morto travolto dal fango nel disperato tentativo di salvarla.

Originario della Baviera, si era recentemente trasferito a Cormons assieme alla compagna.

Si era innamorato di questi posti dopo averci trascorso per anni le vacanze con la famiglia. Cinque anni fa aveva acquistato la casa accanto alla chiesa parrocchiale di Brazzano e ci viveva stabilmente dal novembre 2024.

In paese gestiva un negozio di alimentari e ortofrutta, che aveva rilevato da uno storico commerciante e rilanciato.

Noto per la sua gentilezza e la sua simpatia, Kunhert partecipava anche a tanti eventi cittadini.

Il tentativo di salvare la vicina di casa

Quirin Kuhnert è morto nel tentativo di salvare dalla frana la vicina di casa Guerrina Skocaj.

Quando la frana ha travolto il gruppo di case ai piedi della collina, è uscito in strada per aiutare.

Stando alle testimonianze dei vicini raccolte da Repubblica, il 32enne ha salvato una donna di 53 anni: ha suonato al suo campanello e le ha gridato di uscire subito. Poi quando è scesa, in stato di choc, l’ha spostata di peso poco prima che la casa crollasse.

Kunhert era in salvo, assieme alla compagnia, ma poi è tornato indietro quando ha sentito le urla disperate dell’anziana.

Ha tentato di salvare anche lei: con una scala stava cercando di raggiungere l’83enne quando è venuto giù tutto.

Con lui c’era un altro vicino di casa, Matteo Betteto, sopravvissuto perché è stato sbalzato a diversi metri di distanza.