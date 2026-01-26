Frana a Niscemi, case vicino al precipizio dopo i cedimenti del terreno: oltre mille evacuati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La vasta frana causata dal maltempo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha provocato l’evacuazione precauzionale di circa mille persone, la chiusura di strade e la sospensione delle attività scolastiche. Le immagini video mostrano il disastro: il terreno resta instabile, con lavori di monitoraggio in corso.

Le immagini della frana a Niscemi

Una parte significativa del centro abitato di Niscemi, che conta poco più di 30 mila residenti, è stata letteralmente inghiottita dalla frana, che non smette di avanzare.

Lo smottamento, esteso ormai per 4 km, ha imposto l’evacuazione di circa mille persone, un dato destinato a crescere con il progredire dell’instabilità del terreno.

Abitazioni private, uffici e attività commerciali situati all’interno della zona rossa sono stati sgomberati in via precauzionale. Molti nuclei familiari hanno trovato ospitalità da parenti o amici, mentre altri sono stati accolti nel palazzetto dello sport, attrezzato come struttura di emergenza.

Un paese isolato

La città risulta di fatto quasi isolata: interi quartieri, come Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono stati svuotati e le principali arterie di accesso, le strade provinciali 10 e 12, risultano chiuse al traffico.

L’unico collegamento ancora praticabile resta la provinciale 11, mentre la frana ha interrotto i collegamenti con la statale Gela-Catania.

In municipio è operativo il centro di coordinamento guidato dal sindaco Massimiliano Conti, che lavora a stretto contatto con la Protezione civile nazionale e regionale e con la Prefettura di Caltanissetta.

Intanto, droni e tecnici specializzati sorvolano e monitorano costantemente il fronte del dissesto, alla ricerca di soluzioni alternative per garantire la viabilità e la sicurezza.

Gli sfollati cresceranno

Nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio un sopralluogo è stato effettuato anche dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, mentre il governatore Renato Schifani ha definito la situazione "estremamente delicata".

Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano ha avvertito che il numero degli evacuati a Niscemi è destinato ad aumentare. Il movimento franoso non si è arrestato e continua ad avanzare verso il centro urbano.

"Mano a mano che continua a franare il fronte di frana entra dentro la città e diventa sempre più importante aumentare il numero degli evacuati" ha ammonito Ciciliano. "Se l’abitazione è sulla frana non solo non potranno rientrare, ma non potranno rientrare più e quindi c’è da fare anche un’attività di corretta comunicazione in questa situazione".