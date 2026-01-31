Frana a Niscemi, crolla una palazzina di tre piani in bilico da giorni: l'allarme per la continua pioggia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Uno degli edifici in bilico da giorni a causa della frana a Niscemi è crollato. Si tratta di una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, a pochi metri dall’immagine simbolo dell’auto sul precipizio. Nel comune continua a piovere senza interruzioni e le abitazioni si stanno lentamente sbriciolando.

Il crollo della palazzina a Niscemi

A Niscemi piove da 48 ore consecutive. Altri edifici adiacenti a quello crollato e anche questi in bilico sul costone, appaiono squarciati.

Dall’alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri di famiglie con bambini.

Alcuni giorni fa si erano registrati, in seguito alla frana, altri cedimenti che avevano provocato forti boati.

Tutta la zona continua a essere presidiata dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile mentre prosegue il monitoraggio della collina.

“Oggi Niscemi è la priorità dell’Italia“, ha detto la presidente della Corte d’appello di Caltanissetta, Domenica Motta, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto Nisseno che include la Procura di Gela titolare dell’inchiesta sulla frana. Motta ha espresso “vicinanza e solidarietà ai cittadini di Niscemi”.

La commissione di studio sulla frana a Niscemi

Intanto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio con il compito, fra l’altro, “di approfondire le cause e l’evoluzione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Niscemi, la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo”.

Si vogliono anche proporre, per il post emergenza, “gli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio da movimento franoso” del territorio niscemese. La Commissione di studio potrà inoltre raccogliere informazioni e condurre indagini su progetti, esperienze e sperimentazioni italiane e straniere, nonché svolgere ogni attività utile al perseguimento delle sue finalità”.

Dal 2 febbraio si torna a scuola

Durante la riunione del Centro di coordinamento soccorsi, istituito nella sala della Protezione civile della Prefettura di Caltanissetta, si è deciso che il 2 febbraio riapriranno le scuole a Niscemi.

Gli alunni delle due scuole inagibili per la frana saranno ospitati in altri plessi. Il vicario del prefetto ha comunicato che, “sotto il coordinamento della Prefettura, sono state espletate diverse attività necessarie a riorganizzare l’apertura delle scuole per la giornata di lunedì”.

Dono in corso le operazioni propedeutiche alla piena funzionalità di tutte le classi dove verranno dislocati i 323 alunni – 138 della scuola dell’infanzia e 185 delle primarie – dei plessi San Giuseppe e Belvedere, inagibili dopo la frana del 25 gennaio.