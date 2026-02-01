Frana a Niscemi, il sindaco Massimiliano Conti risponde al ministro Nello Musumeci: "Ho la coscienza a posto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sulla frana di Niscemi si innesca una nuova polemica politica: il sindaco Massimiliano Conti ha replicato alle esternazioni del ministro della Protezione civile Nello Musumeci, il quale ha parlato di una sottovalutazione del rischio frana. Negli anni in cui Musumeci governava la Sicilia, ha puntualizzato il primo cittadino, venne redatto un aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) alla cui stesura il Comune avrebbe partecipato attivamente. Musumeci aveva invece sostenuto che il Comune di Niscemi non avrebbe mai “sollevato il problema dell’abitato”.

Sindaco di Niscemi contro ministro Musumeci

“Noi abbiamo contribuito ad aggiornare il PAI che era stato pubblicato. Ci sono le note”, ha scandito il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, di fronte ai giornalisti.

“Non entro in queste polemiche”, ha poi aggiunto ricordando che la sua professione di “avvocato” gli impone prima di tutto di “approfondire” la questione sollevata.

E ancora: “Qualora si dovesse verificare l’ipotesi che ci siano delle responsabilità colpose o dolose, la città di Niscemi è parte lesa“.

“Io la sera vado a letto con la coscienza a posto. I miei cittadini sono i miei unici giudici e, tra virgolette, datori di lavoro. Non è una polemica che mi appassiona. Tutto verrà chiarito nei tempi dovuti con una ricostruzione puntuale”, ha aggiunto.

Cosa aveva detto Musumeci su Niscemi

L’aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico del 16 marzo 2022, redatto dall’Autorità di Bacino regionale sotto la presidenza Musumeci, dimostra che la fragilità del sottosuolo di Niscemi era ben nota.

Ma in una intervista al Corriere della Sera, Nello Musumeci aveva dichiarato che “il Comune di Niscemi nei miei 5 anni” di Governo “non ha sollevato il problema dell’abitato“.

E non solo: Musumeci aveva inoltre accusato il Comune di avere sottovalutato le criticità del territorio dopo la frana degli Anni ’90: “Oggi firmo il decreto per istituire una commissione di studio per capire dal punto di vista amministrativo che cosa è accaduto dopo il 1997, perché allora non si è proceduto a tentare di mettere in sicurezza quel versante che comunque sarebbe andato a valle, ma con interventi opportuni questo processo sarebbe stato spostato di qualche anno”.

Da Niscemi un miliardo all’economia nazionale

Il sindaco di Niscemi ha poi precisato come Niscemi non sia quel piccolo e sperduto comune dell’entroterra nisseno descritto da certe cronache giornalistiche.

Massimiliano Conti ha precisato qual è il numero degli abitanti (circa 25 mila) ed ha aggiunto dati sul contributo di Niscemi all’economia nazionale.

“Fatevi la mappatura dell’economia di questa città: campi coltivati a carciofeti, a frumento, grandi aziende… ci sono i numeri della Camera di Commercio sull’ortofrutta. Noi contribuiamo all’economia italiana con più di un miliardo. Sono dati puntuali, non li sto ricostruendo”. E ancora: “Questa comunità merita rispetto, non siamo certamente di serie B”.