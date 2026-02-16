Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata portata a termine con successo l’operazione di recupero della storica Croce in pietra, simbolo del comune di Niscemi, precipitata a seguito della frana che ha colpito il territorio. L’intervento, condotto dagli agenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato insieme ai Vigili del fuoco, è stato reso possibile grazie all’impiego di un drone terrestre, necessario per operare in condizioni di massima sicurezza in un’area considerata ad alto rischio di nuovi smottamenti.

Il recupero della Croce in pietra

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in una zona denominata “0-30”, caratterizzata da instabilità e pericolo di ulteriori cedimenti del terreno. In questo contesto, l’accesso diretto degli operatori sarebbe stato troppo rischioso, rendendo indispensabile l’utilizzo di tecnologie avanzate per il recupero dei beni.

La Croce, simbolo storico e identitario di Niscemi, era precipitata in fondo a un precipizio a causa della frana che ha sconvolto il comune siciliano. Gli operatori del Nocs, supportati dai Vigili del fuoco, hanno localizzato il manufatto e lo hanno messo in sicurezza, nonostante fosse stato frammentato in più parti dalla caduta. Il successo dell’operazione ha permesso di restituire alla comunità un elemento di grande valore storico e simbolico.

L’uso del drone terrestre e la sicurezza degli operatori

Per garantire la sicurezza degli operatori, il Nocs ha impiegato un drone terrestre di ultima generazione, strumento che ha consentito di operare a distanza in un’area dove il rischio di nuovi smottamenti era elevato. L’utilizzo del robot ha rappresentato una soluzione tecnologica avanzata, capace di affrontare situazioni di emergenza in cui l’incolumità delle persone non può essere messa a rischio.

Recuperati anche effetti personali da un’abitazione evacuata

Oltre al recupero della Croce, il drone terrestre è stato utilizzato per prelevare effetti personali da un’abitazione evacuata a causa della frana. Sotto la supervisione diretta del proprietario, che è rimasto a distanza di sicurezza accanto all’operatore, il robot ha recuperato oggetti di valore affettivo come foto e libri. Questo intervento ha permesso di restituire al cittadino parte dei suoi ricordi, nonostante le difficoltà imposte dalla situazione di emergenza.

Il ruolo del Nocs in scenari di protezione civile

L’operazione di Niscemi ha messo in luce un aspetto meno conosciuto del Nocs, reparto d’élite della Polizia di Stato solitamente associato a operazioni antiterrorismo e missioni ad alto rischio. In questa occasione, invece, le competenze specialistiche e le dotazioni tecnologiche del Nocs si sono rivelate fondamentali in un contesto di protezione civile e soccorso pubblico, dimostrando la versatilità e l’importanza di questo reparto anche in situazioni di emergenza non legate alla criminalità.

