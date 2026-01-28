Frana a Niscemi, la previsione di Mario Tozzi è drammatica: "Ne vedremo altre in Italia, è una certezza"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non si arresta la grossa frana a Niscemi che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie case. La situazione è critica e “l’intera collina sta crollando”, ha spiegato il capo della Protezione civile Ciciliano. Secondo il geologo Mario Tozzi la catastrofe che ha colpito la cittadina siciliana non è un evento eccezionale e imprevedibile, perché dipendente da diversi fattori comuni a tanti altri territori italiani, a partire dalla mancata prevenzione. Per questo “è una certezza” che ci saranno in futuro altre Niscemi in Italia.

Frana a Niscemi, Mario Tozzi: “Situazione ben conosciuta”

La frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è un “fenomeno noto da almeno trent’anni”. Così in una intervista a Leggo il geologo Mario Tozzi parla del disastro che ha colpito la cittadina siciliana.

“La frana si è riattivata perché era già attiva e perché si sono sommate condizioni particolari”, come le piogge intense degli ultimi giorni.

Secondo il noto divulgatore scientifico, “le precipitazioni recenti hanno avuto un ruolo importante, ma non sono l’unica causa”.

Alla base di quanto accaduto anche la mancata prevenzione: “C’era già una zona rossa, alcune abitazioni avrebbero dovuto essere abbattute, ma per anni non si è fatto nulla per sanare una situazione ben conosciuta”.

La frana del 1997

Il territorio di Niscemi infatti non è nuovo a questo tipo di fenomeni: un episodio analogo a quello di domenica 25 gennaio si verificò il 12 ottobre 1997, con una frana che avvenne nella stessa zona della città, preceduta da maltempo e pioggia.

Nel 2000 una cinquantina di case e una chiesa all’interno della zona rossa vennero abbattute. Lo stato d’emergenza per quella frana fu più volte prorogato dal governo, fino al 2007.

Altri movimenti franosi minori nella zona erano stati segnalati dal Comune nel 2019.

La previsione di Mario Tozzi: “Ne vedremo altre in Italia”

Mario Tozzi spiega che le cause principali di eventi del genere sono due: una geologica e una umana, relativa a come e dove si è costruito.

L’Italia è un Paese “molto attivo, con rischi vulcanici, sismici e idrogeologici elevati”. Poi c’è la nostra responsabilità: “L’assenza di pianificazione territoriale, la tolleranza verso costruzioni in aree pericolose, abusivismo e condoni”.

In sintesi, dice Tozzi, “abbiamo costruito troppo e male su un territorio fragile“. Poi ci sono gli eventi climatici, che aggravano e accelerano i problemi.

Per questo in futuro dovremo fare i conti con altri eventi del genere: “Non è un rischio, è una certezza”.

“Tutti i paesi costruiti su speroni di roccia – spiega – sono potenzialmente a rischio”. Alcuni, come Orvieto o Civita di Bagnoregio, in Umbria, “sono stati messi in sicurezza con interventi ingegneristici”.

Meloni a Niscemi

Intanto nella giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata in visita a Niscemi.

Ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo e ha poi partecipato a una riunione in Comune con sindaco, prefetto e Protezione civile.

“Quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere”, ha detto la premier, secondo quanto riporta Ansa.

Mentre si lavora sull’emergenza, la procura di Gela ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, a carico di ignoti.