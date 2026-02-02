Frana a Niscemi, le immagini del 1997 tra crepe nei muri e case pericolanti: "Disastro annunciato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La frana a Niscemi era un "disastro annunciato"? La risposta è affermativa, secondo Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle. Fanno discutere, intanto, le immagini risalenti al 1997 che già mostravano le crepe nei muri e le case pericolanti nel comune siciliano in provincia di Caltanissetta.

Le immagini del 1997 dopo la prima frana a Niscemi

La trasmissione Mediaset Mattino Cinque ha mostrato le immagini del Tg5 sulla frana avvenuta a Niscemi nel 1997, che già all’epoca mostravano crepe nei muri e case pericolanti.

Il proprietario della palazzina crollata nei giorni scorsi a Niscemi ha dichiarato al programma: "Nel 1997, quando è successa la prima frana, dovevano essere fatte delle cose. La prima cosa era il convogliamento delle acque. Sto parlando di terrazzamenti, si potevano fare anche su un terreno così fragile. La sede del Comune era in dissesto ed è stata fatta una ristrutturazione, una palificazione".

La polemica di Ettore Licheri sulla frana a Niscemi

Ettore Licheri, del Movimento 5 Stelle, ha affermato: "Gli esperti hanno previsto questa situazione già il 16 marzo del 2022, quando una relazione del Comune di Niscemi arrivò sulla scrivania di Musumeci. Stiamo parlando di un disastro annunciato, di una catastrofe annunciata. Non serve essere ingegneri per capire che quell’area era ad altissimo rischio di dissesto idrogeologico".

Secondo Licheri, "ora dobbiamo recuperare somme, partendo dalla premessa che 100 milioni sono un insulto alla popolazione" perché "con quella somma non riesci nemmeno a spalare il fango".

L’attacco al Governo: "Le risorse ci sono, esistono, ma il Governo dice che per Sicilia e Calabria la priorità è il Ponte".

Le accuse del sindaco di Niscemi nel 1997

A Open Giovanni Di Martino, sindaco di Niscemi nel 1997, ha detto: "Le frane di oggi e di allora sono collegate. Nel 1997 venne giù parte del costone Sud. Gli accertamenti permisero di capire che il cuore del problema è il torrente Benefizio. È ovvio che, se un torrente continua a scorrere in un terreno argilloso, raccogliendo sempre più acqua, la sua portata erosiva si allarga".

Il primo cittadino dell’epoca ha aggiunto: "Gli interventi furono divisi in lotti e le competenze distinte tra Regione e Comune. Il Comune doveva occuparsi del consolidamento delle aree recuperabili, come il belvedere, cosa che è stata effettivamente fatta. La Regione doveva occuparsi del consolidamento idraulico e, quindi, del torrente e della sua messa in sicurezza. Ed è lì che invece non si è andati avanti".

Le parole dell’allora responsabile della Protezione civile siciliana

Tuccio D’Urso, che nel 1997 era responsabile della Protezione civile siciliana e subito giunse sul posto dopo la frana a Niscemi, ha ricordato al Corriere della Sera: "Fu subito chiarissimo che il paese era stato costruito nel posto sbagliato e che c’erano cose da fare con assoluta urgenza".

Ancora D’Urso: "Primo: allontanare gli abitanti che vivevano nelle zone più pericolose esposte alla frana. Secondo: costruire un sistema fognario e di deflusso delle acque bianche e nere in modo che, in caso di piogge torrenziali, il terreno non si impregnasse come una spugna".