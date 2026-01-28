Frana a Niscemi, per Flavio Briatore è una "pazzia costruire case lì, colpa di chi l'ha permesso"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Flavio Briatore ha commentato il caso di Niscemi, dove una vasta frana causata dal maltempo ha provocato l’evacuazione precauzionale di circa mille persone, la chiusura di strade e la sospensione delle attività scolastiche in provincia di Caltanissetta. “Mi sembra una pazzia costruire le case a livello frana. E la colpa principale è di chi l’ha permesso”, ha detto Briatore.

Flavio Briatore e la frana a Niscemi

Flavio Briatore è intervento nel corso della trasmissione Real Politik su Rete4, parlando dei disastri causati dal maltempo in Sicilia.

E in particolare in studio si è parlato della frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una frana ha trascinato via strade, case e terreni per oltre 25 metri.

ANSA

Il conduttore Tommaso Labate ha chiesto all’imprenditore se fosse d’accordo con chi è arrivato a dire che chi ha costruito le case lì non dovrebbe lamentarsi e chiedere danni visto che si sapeva che quel territorio era complicato.

E Flavio Briatore, commentando le impressionanti immagini della frana di Niscemi, non le ha mandate a dire.

Briatore: “Una pazzia costruire case lì”

“Sono d’accordo perché vedendo le immagini mi sembra una pazzia costruire le case a livello frana. Poi era già successo nel 1996-97 per cui è una ripetizione”, ha detto l’imprenditore.

Secondo Briatore, “è assurdo costruire delle case così in un terreno che si sapeva che era un terreno franante, mi sembra una follia”.

“Chi ha dato il permesso alla gente di costruire case lì senza dubbio ha delle grandissime colpe, perché non capisco come puoi costruire case così al limite di un burrone“, ha ribadito.

Per poi aggiungere: “Le immagini che vediamo sono una follia. Dato che era già successo, l’esperienza dovrebbe aiutare la gente a fare meno errori“.

Le responsabilità di chi ha permesso di costruire

Tommaso Labate ha poi chiesto a Briatore: “Hanno più responsabilità le istituzioni o chi abita e ha costruito o ha comprato quelle case là?”.

Immediata la risposta di Briatore: “Io credo che c’è qualcuno che dà i permessi, non credo siano tutte abusive, chi ha dato i permessi a costruire sicuramente ha le colpe principali“.

Poi l’imprenditore ha aggiunto: “Se qualcuno ha costruito in maniera illegale senza i permessi a quel punto lì la responsabilità è della gente che ha costruito su quel territorio.

Dare la colpa a un singolo non credo, c’è da dare la colpa a tutto il sistema. Non si possono costruire case come io sto vedendo, le foto sono allucinanti”, ha concluso.