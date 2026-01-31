Frana a Niscemi, sindaco Massimiliano Conti attacca sui fondi per il crollo del 1997 arrivati a dicembre 2025

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ribadisce la totale assenza di “inadempienze” da parte del Comune in relazione alla frana che ha costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Anzi, il primo cittadino ascrive le responsabilità dello smottamento al ritardo dei fondi statali. “Abbiamo ottenuto i fondi della frana del 1997, quelli della seconda e terza fase, soltanto nel dicembre del 2025, cioè 28 anni dopo”.

I fondi per la frana di Niscemi arrivati 28 anni dopo

“Abbiamo richiesto i fondi il 18 ottobre di ogni santo anno“, ha tuonato il sindaco di Niscemi riferendosi all’invio di istanze formali agli enti regionale e nazionale.

“Ho sempre relazionato alle autorità. Finalmente nel 2025 sono riuscito a farmi dare i finanziamenti della fase 2 e della fase 3. Ho messo in campo ogni azione necessaria”, ha proseguito.

E ancora: “Quando mi dicono che è stato aperto un fascicolo doveroso e necessario, noi ci sentiamo parte lesa“.

Conti ha poi sottolineato come “la colpa del disastro non sia della natura”, evidenziando come l’evento franoso non sia da attribuire esclusivamente alle precipitazioni eccezionali causate dal maltempo.

Tra i fattori scatenanti figurano anche la fragilità del suolo e la complessità storica del dissesto che da decenni caratterizza l’area.

Secondo il sindaco, l’autorità comunale era stata diligente anche nelle comunicazioni sul rischio idrogeologico. “Avevamo caricato tutti i dati sulla piattaforma Rendis perché eravamo davvero preoccupati”.

Le azioni del Comune di Niscemi

Nel novembre 2024 Conti firmò un’ordinanza per monitorare la situazione e segnalò la necessità di intervenire sul sistema delle acque.

Per quanto riguarda il monitoraggio della frana, il Comune avrebbe segnalato potenziali criticità sul versante occidentale: “Per me è stata una sorpresa che sia venuto giù tutto da quest’altra parte, perché non avevamo avuto segnali”.

Il sindaco di Niscemi ha tuttavia tenuto a evitare polemiche politiche in questo momento di emergenza, spiegando che l’attenzione dell’amministrazione resta concentrata sulle azioni operative a favore degli sfollati e sulla messa in sicurezza del territorio.

L’inchiesta sulla frana di Niscemi, a che punto siamo

Intanto la Procura di Gela prosegue l’inchiesta per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, al fine di accertare eventuali responsabilità nella gestione del rischio idrogeologico.

Secondo gli inquirenti l’accelerazione dei movimenti franosi segnalata nelle ultime settimane, con estensioni di fronte anche di diversi chilometri, sarebbe stata favorita dall’ultima violenta ondata di maltempo.

Alla luce di questi sviluppi il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato un’indagine amministrativa per stilare una “cronistoria” degli interventi mancati o tardivi dal 1997 a oggi.

L’obiettivo del governo è comprendere perché non si è agito prima per contrastare l’avanzata del dissesto. Il 4 febbraio Musumeci riferirà in Parlamento sulla questione.

La frana avanza, possibile estensione della zona rossa

Sul piano pratico, le autorità hanno esteso le zone di sicurezza fino a 150 metri dal ciglio della frana, vietando l’accesso a molte delle aree più vulnerabili e aumentando il numero di abitazioni abbandonate.

Il fronte franoso infatti avanza ancora. Nella zona rossa si segnalano boati e la terra scivola ancora verso il basso. Non si esclude dunque il crollo di altre abitazioni.

Le autorità hanno inoltre stabilito il divieto di costruzione in un’area di 25 chilometri quadrati.