Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il video

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. L’evento ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada A14 nel tratto tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni. Contestualmente è stata interrotta anche la linea ferroviaria Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia.

Maltempo in Molise, la frana rilevata a Petacciato

Come riferito da ANSA, sulla carreggiata dell’autostrada sarebbero state rilevate alcune lesioni.

Per questo motivo sarebbero in corso controlli tecnici per valutare l’entità del danno e le condizioni di sicurezza.

Vigili del Fuoco

Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura precauzionale di più tratti della A14 Bologna-Taranto. In particolare:

tratto tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari;

tratto tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara.

Come si legge nella nota della società, le chiusure sono state attivate “per consentire le necessarie verifiche tecniche in conseguenza dell’attivazione del sistema di monitoraggio” installato nell’area interessata dalla frana.

Sul posto sono impegnati i tecnici del 7° Tronco di Pescara per effettuare sopralluoghi e valutazioni.

Le cause della frana a Petacciato

La riattivazione della frana a Petacciato sarebbe stata innescata dalle condizioni meteo avverse.

Il maltempo ha interessato il Molise negli ultimi giorni.

Le piogge intense avrebbero contribuito a destabilizzare il terreno in un’area già nota per fenomeni franosi.

Come riporta ANSA, il maltempo ha provocato anche il crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la statale 87, aggravando la situazione della viabilità locale.

Chiusura autostrada per frana, traffico e code sulla A14

La chiusura dell’autostrada ha provocato disagi alla circolazione.

Secondo Adnkronos, si sono formate code chilometriche in entrambe le direzioni, in particolare nei pressi delle uscite di Termoli e Vasto sud.

Gli automobilisti sono stati costretti a uscire obbligatoriamente ai caselli interessati dalle chiusure.

Per limitare i disagi, sono stati indicati percorsi alternativi.

Interrotta la linea ferroviaria Bari-Pescara

Oltre ai disagi sulla rete stradale, la frana ha avuto ripercussioni anche sul trasporto ferroviario.

La linea Bari-Pescara è stata sospesa nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia, con possibili ritardi e modifiche per i viaggiatori.