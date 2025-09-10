Frana all'isola d'Elba dopo la furia del maltempo, circa 200 persone isolate e nuove esondazioni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La furia del maltempo che si sta abbattendo su diverse aree dell’Italia ha causato una frana all’isola d’Elba. Circa 200 persone sono rimaste isolate. L’evento straordinario ha provocato l’interruzione della viabilità in località Forno, isolando temporaneamente gli abitanti. Dopo la frana all’isola d’Elba si sono verificati altri problemi in Toscana: sono esondati il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso della Concia a Portoferraio (Livorno).

La frana all’isola d’Elba

Stando a quanto reso noto dai vigili del fuoco, si è verificata una frana all’isola d’Elba che ha causato l’isolamento di circa 200 persone.

Nello specifico, la frana ha interrotto la viabilità in località Forno, isolando temporaneamente gli abitanti della zona.

La situazione maltempo all'isola d'Elba

Sull’isola d’Elba si sono registrati ulteriori allagamenti.

Come riportato da ANSA, a Portoferraio, nella provincia di Livorno, sono esondati il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso della Concia.

I messaggi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Su Facebook, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha pubblicato un messaggio sulla situazione maltempo all’isola d’Elba nel pomeriggio di martedì 9 settembre: “Forte nubifragio all’isola d’Elba con allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile. 70 mm di pioggia caduti in meno di un’ora a Portoferraio. Prestiamo massima attenzione. Nelle prossime 3 ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali”.

In serata, il governatore ha fornito un aggiornamento sulla situazione maltempo: “Intenso sistema temporalesco sul litorale grossetano e Argentario. Nubifragio all’isola del Giglio con 67 mm di pioggia caduti in meno di un’ora. Nelle prossime ore permangono condizioni di instabilità favorevoli allo sviluppo di sistemi di precipitazione temporalesca. Prestiamo massima attenzione!”.

Ancora Giani, in un successivo post su Facebook: “Nelle prossime ore permangono condizioni di forte instabilità sulla provincia di Grosseto”.

Allerta meteo arancione della Protezione civile in Toscana

La sala operativa della Protezione civile della Toscana ha emesso nella giornata di martedì 9 settembre un’allerta arancione su gran parte della regione per temporali e piogge diffuse fino alle 13 di mercoledì, a causa di una perturbazione atlantica.

Il codice arancione per temporali anche forti e rischio idrogeologico permane sulle zone costiere e occidentali (province di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e parti ovest delle province di Firenze e Siena).

Possibili anche grandinate e colpi di vento.