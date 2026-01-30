Frana di Niscemi, come aiutare i cittadini a cui manca tutto: indette raccolte fondi da Nord a Sud

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La frana di Niscemi continua ad allargarsi e, allo stesso tempo, si estende la zona rossa con sempre più evacuati. Il piccolo comune, da circa 20.000 abitanti, è sempre più in difficoltà. Mentre la politica ha i propri tempi, le persone hanno bisogno della quotidianità e di tutta una serie di servizi e beni di prima necessità. A differenza di altre tragedie, quello che è accaduto in Sicilia sembra interessare meno e la popolazione se n’è accorta. Nascono così raccolte fondi per aiutare i cittadini.

Come aiutare la popolazione di Niscemi

Prima il poco interesse mediatico e politico sui danni del ciclone Harry, poi la risposta lenta per la frana di Niscemi. La popolazione locale sente una divisione tra il supporto che riceve il resto d’Italia quando accade una tragedia di questa portata e quello che stanno ricevendo loro.

Così arriva dal territorio il primo importante segnale di supporto per la popolazione colpita da una frana che continua ad allargarsi e continua a coinvolgere sempre più edifici e famiglie. Le 14 AVO siciliane hanno così lanciato una prima raccolta fondi con lo slogan “non siamo soli perché abbiamo scelto di restare uniti”.

ANSA

Accanto a loro Sicilbanca, banca del territorio con sede legale a Caltanissetta, provincia nella quale si trova il Comune di Niscemi. È stata così autorizzata una raccolta fondi che elimina ogni onere burocratico bancario, riuscendo a garantire che ogni euro donato arrivi a destinazione senza costi.

Per poter donare si può fare un bonifico solidale, intestandolo a AVO CALTANISSETTA PRO NISCEMI – IBAN IT92G0898516700005001019944 – Causale: Raccolta Fondi AVO Siciliane per Niscemi.

Lo scontrino sospeso di Modica

In accordo con la protezione civile di Niscemi, l’associazione Lo scontrino sospeso di Modica ha attivato un’iniziativa per i beni di prima necessità più urgenti.

Tutti i partner sono stati coinvolti per reperire con la massima urgenza i materiali e i prodotti destinati alle persone in difficoltà. L’associazione ha inoltre deciso di avviare un secondo livello di intervento per sostenere il tessuto economico locale di Niscemi.

Un meccanismo che si concretizza attraverso bonifici che si possono eseguire direttamente a favore de Lo scontrino sospeso. Per sostenere questa iniziativa si può donare all’IBAN IT64G0503684481CC0251214496 – Causale: “Donazione liberale per acquisto di beni di prima necessità a sostegno della popolazione di Niscemi”. Oppure tramite PayPal all’email loscontrinosospeso@gmail.com

.

Raccolta fondi del comune di Fubine

Il Comune di Fubine Monferrato ha aperto una raccolta fondi a sostegno del Comune di Niscemi. Si può donare alla carta Postepay Evolution numero 5333175984666898 o all’IBAN IT94C3608105138242407442422.