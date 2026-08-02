Frana dopo un violento nubifragio ad Auronzo di Cadore, case evacuate e notte in palestra per 35 persone

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una frana provocata da un violento nubifragio ha provocato lo sgombero di 13 abitazioni ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Lo smottamento ha minacciato le case e in via precauzionale 35 persone, tra residenti e turisti, sono stati evacuati e hanno passato la notte nella palestra comunale. Dopo le verifiche dei vigili del fuoco, gli occupanti sono stati immediatamente sgomberati.

Frana ad Auronzo di Cadore dopo il nubifragio

L’allarme è scattato nella tarda serata di sabato primo agosto ad Auronzo di Cadore, il comune montano ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Alcuni residenti, preoccupati per una frana causata dalle forti piogge, hanno avvertito le autorità.

Il sopralluogo è stato effettuato intorno alle 23:40 dai vigili del fuoco del comando di Belluno e del distaccamento di Santo Stefano di Cadore. I tecnici hanno accertato la presenza di un fronte di frana piuttosto ampio che minacciava una zona residenziale composta da 13 villette.

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Notte in palestre per 35 persone ad Auronzo di Cadore

Dopo un rapido consulto tra vigili del fuoco, amministrazione comunale e forze dell’ordine, è stato deciso l’immediato sgombero delle case nella zona di via Ligonto.

In via precauzionale, i 35 occupanti sono stati trasferiti nella palestra messa a disposizione dal comune di Auronzo di Cadore, dove hanno trascorso la notte in attesa di accertamenti più approfonditi.

Nella giornata di oggi, domenica 2 agosto, i tecnici incaricati dal comune hanno effettuato un nuovo sopralluogo per valutare la stabilità del terreno e successivamente il sindaco ha dato il via libera al rientro nelle abitazioni dei 35 sfollati.

Il sindaco permette il rientro nelle case dopo la frana

“Visto che la frana viene a interessare abitazioni ed ha una estensione rimarchevole è necessario fare una valutazione complessiva di stabilità. È stato programmato un sorvolo con il nostro elicottero per consentire al geologo di fare le sue valutazioni”, ha spiegato alla Rai Matteo Carretto, comandante dei vigili del fuoco di Belluno.

Il sindaco di Auronzo di Cadore, Dario Vecelio Galeno, ha emesso un’ordinanza che vieta il consumo di acqua potabile, che potrebbe essere stata contaminata dopo il nubifragio di ieri. Nel pomeriggio di oggi il gestore della rete idrica ha inviato alcune autobotti sul posto per rifornire i residenti.

In seguito al sopralluogo odierno, lo stesso sindaco di Auronzo di Cadore ha fatto sapere che i residenti potranno rientrare nelle case. “La situazione è rientrata del pericolo imminente, pertanto è stata assunta la decisione di farli rientrare, piantonando l’area, quindi mantenendo un presidio fisso di protezione civile h24 che alle prime avvisaglie di eventuali problematiche temporalesche sono invitati a lasciare le abitazioni”, ha spiegato il primo cittadino del paese in provincia di Belluno.