Frana in India, almeno 200 dispersi nel villaggio travolto dal fango in 15 secondi: si temono decine di morti

Alle 13.30 ora locale di martedì 5 agosto una terribile frana in India, nello stato himalayano dell’Uttarakhand, ha spazzato via in una manciata di secondi l’intero villaggio Dharali sulla parte iniziale del fiume Gange. Non solo, è stato interessato dal fenomeno fangoso, con acqua e detriti, anche il campo di addestramento di Harsil dell’esercito indiano, case e alberghi. Mentre sono in corso le difficili operazioni di soccorso con il supporto di cani e droni, si contano i morti e sono circa 200 i dispersi tra civili e militari. Si indaga sulle cause della tragedia.

Una frana devastante

È la stagione dei monsoni, prima il nubifragio, poi l’imperversare della tempesta con piogge monsoniche e infine la devastante inondazione che ha travolto tutto.

In India è successo tutto in quindici secondi, come riportano i media locali, a causa dell’aumento del livello del fiume Kheerganga che ha causato la caduta di fango e detriti sul circostante terreno collinare, densamente popolato.

Getty Superstiti attendono soccorsi sul tetto della loro casa parzialmente sommersa dopo la frana in India

Il villaggio di Dharali, interessato dal fenomeno franoso, è una popolare destinazione turistica dell’India.

Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse a causa della grande quantità di fango e detriti presenti e soprattutto per le piogge che hanno imperversato per ore.

Inoltre si prevedono altri temporali nei prossimi giorni che potrebbero rendere ancora più complicato il ritrovamento dei superstiti a causa della frana.

Per precauzione sono state chiuse tutte le scuole e le attività.

Le cause della frana

Risulta bloccato anche l’accesso al fiume Bhagirathi, affluente del Gange, e si teme che se non liberato in tempo dal fango possa essere una grave minaccia per i villaggi vicini.

Le autorità locali riferiscono di aver già salvato un centinaio di dispersi mentre si contano almeno 5 morti con il rischio che questa frana in India sia una vera e propria strage come già accaduto in passato.

Gli inquirenti non escludono che l’incuria delle zone non turistiche adiacenti ai villaggi più frequentati abbia amplificato le conseguenze della terribile frana.

Dharali vede un calo di visitatori durante la stagione dei monsoni.

Il basso afflusso turistico e gli avvisi hanno probabilmente contribuito a garantire la sicurezza dei turisti durante il diluvio.

I residenti hanno avvertito una folla numerosa che avrebbe potuto trasformare l’incidente in un disastro ben peggiore.

I drammatici precedenti

L’Uttarakhand, situato nell’Himalaya occidentale, è altamente vulnerabile alle inondazioni improvvise e alle frane. Nel 2021 più di 200 persone sono morte a causa di inondazioni improvvise dopo un nubifragio monsonico.

Uno dei peggiori disastri che hanno colpito l’Uttarakhand è stato nel 2013, quando un nubifragio ha causato inondazioni e frane devastanti che hanno distrutto diversi villaggi e città.

Gran parte dei danni si è verificata nella città di Kedarnath, molto popolare tra i pellegrini indù. Migliaia di persone furono travolte dalla frana e molti corpi non sono mai stati recuperati.