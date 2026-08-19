Frana in una miniera d'oro in Repubblica Centrafricana, oltre 100 morti: si temono altri sotto le macerie

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una frana in una miniera d’oro a Zamboï, nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun, ha provocato oltre 100 morti. Il numero delle vittime potrebbe aumentare dal momento che molti minatori risulterebbero ancora dispersi.

Crollo nella miniera d’oro, è strage

La frana è avvenuta nel pomeriggio di martedì 18 agosto. Adamou Abdon, sindaco della città di Garoua-Boulaï, ha detto che i corpi estratti dalle macerie sono 107, mentre si continua a scavare.

Sui social sono divenuti virali video che mostrano il momento del crollo: una enorme porzione di terreno, in cima al fianco della miniera, è improvvisamente venuta giù travolgendo chiunque si trovasse sulla sua strada. Sul fianco della miniera e giù a valle si trovavano decine e decine di persone, che sono state travolte.

Le indagini

“È una catastrofe. Il terreno è completamente crollato e ha seppellito le persone”, ha dichiarato all’agenzia Afp Cédric Mbango, un minatore attivo nel sito di Zamboyé.

“È una situazione orribile. Chiediamo aiuto alle organizzazioni e a tutte le persone di buona volontà per tirare fuori da questo baratro chi non è in grado di farlo da solo”, ha dichiarato Souleymane Bi, vicesindaco della sottoprefettura di Zamboï.

La Procura di Baboua ha aperto un’indagine giudiziaria per accertare le cause del crollo ed eventuali responsabilità. Secondo una prima ipotesi della Procura, a provocare il disastro potrebbe essere stato il cedimento di diversi tunnel sotterranei nei quali stavano lavorando i minatori.

Il fenomeno è particolarmente rischioso nelle attività di estrazione artigianale, diffuse nella regione. Le miniere vengono spesso lasciate senza adeguate opere di messa in sicurezza e le forti piogge possono indebolire il terreno, aumentando il rischio di crolli e frane.

La tragedia ha colpito sia il Camerun che la Repubblica Centrafricana, dal momento che la miniera impiega forza lavoro da entrambi i Paesi africani.

I precedenti crolli

A giugno un altro crollo aveva provocato decine di vittime nella miniera d’oro di Be-Mbari, anch’essa situata nella zona di confine con il Camerun.

E a marzo una frana aveva invece causato la morte di sette persone in una miniera del villaggio di Ngourroum, nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana. A febbraio, altri 20 minatori erano morti a Gordi, nel nord-est del Paese.