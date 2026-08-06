Frana in Valle Aurina in Alto Adige, 120 evacuati tra case e hotel dopo la colata di fango e detriti: il video

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella notte di giovedì 6 agosto in Valle Aurina, in Alto Adige, una massiccia frana ha colpito la zona di Gisse a San Giovanni: la colata detritica è stata causata dalle forti precipitazioni e si è originata dal Rio Rosso, nell’area della Malga Daimer, per poi raggiungere il letto del torrente Aurino, provocando un temporaneo sbarramento. La strada della Valle Aurina, come documentato anche da alcuni video diffusi online, è completamente chiusa al traffico. Sono stati evacuati 120 cittadini.

Alto Adige, frana in Valle Aurina: 120 evacuati

Secondo le prime informazioni, come riportato dal quotidiano Il Gazzettino, sono stati evacuati un albergo e tre abitazioni. Nel complesso sono state messe in sicurezza, a scopo precauzionale, circa 120 persone.

Non si ha notizia di cittadini feriti.

ANSA/Vigili del Fuoco

Le persone che non possono raggiungere la parte alta della valle oltre la zona di Gisse/San Giovanni sono state trasferite a Lutago, nella sala polifunzionale. Qui hanno ricevuto assistenza dai circa 50 Vigili del Fuoco volontari locali e dal personale della Squadra di pronto intervento della Croce Bianca di Brunico.

Il video degli escavatori in azione

Sul posto, come mostrato dai video diffusi dai Vigili del Fuoco, sono al lavoro diversi escavatori per rimuovere l’ingente quantità di fango e detriti. Potenti fari di ricerca e droni vengono invece utilizzati per illuminare e monitorare costantemente l’area interessata dalla frana.

Per coordinare le operazioni sono stati attivati il Centro operativo comunale della Valle Aurina e la centrale di intervento distrettuale.

A operare sul luogo sono i Vigili del Fuoco volontari di San Giovanni, Lutago, Campo Tures, Molini di Tures e Riobianco, con la caserma di Cadipietra in stato di preallarme.

Impegnati nelle operazioni anche il Soccorso alpino, la Croce Bianca, la direzione sanitaria dei soccorsi, i carabinieri e diverse imprese private dotate di mezzi per il movimento terra.

Poiché la caserma dei Vigili del Fuoco di San Giovanni si trova in una zona classificata “a rischio”, il centro operativo è stato allestito al campo sportivo di San Martino. Gli ospiti dell’hotel evacuato hanno nel frattempo potuto rientrare nella struttura.

Viabilità

Gli autobus di linea verso l’interno della valle circolano al momento solo fino a Campo Tures, mentre i sentieri escursionistici nella zona del Rio Rosso sono stati chiusi.

La riapertura della strada provinciale è attesa, con cauto ottimismo, nel corso della giornata odierna.

Per quanto riguarda il meteo delle prossime ore, spiega l’esperto Dieter Peterlin, è previsto un cambio di masse d’aria: possibili quindi ulteriori temporali localmente intensi.