Frana nel paese di Silvi, le case scivolano verso valle: crollata una villetta e provinciale chiusa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Paura tra i residenti del paese di Silvi, in provincia di Teramo, a causa di una frana. Da settimane un movimento franoso, che ricorda quello di Niscemi in Sicilia, sta interessando la zona collinare di Santa Lucia, una frazione di Silvi, oltre al centro abitato. Le case stanno scivolando lentamente a valle insieme a parte della strada provinciale.

Frana a Silvi paese, crolla una villa

Nella mattinata di oggi, sabato 28 marzo, una villetta è crollata. L’abitazione non era tra quelle considerate maggiormente a rischio, ma era stata comunque evacuata in via precauzionale.

Provocato inizialmente dal maltempo, il fronte franoso nel paese di Silvi continua ad allargarsi. Il crollo della villetta è stato anticipato da alcuni scricchiolii e dal cedimento delle fondamenta.

Costa sta succedendo a Silvi paese a causa della frana

La frana che sta interessando il comune di Silvi, centro collinare in provincia di Teramo, viene tenuta sotto osservazione. Sul posto sono arrivati i tecnici specializzati dell’Università Gabriele D’Annunzio, incaricati di eseguire indagini geologiche e accertamenti idrogeologici.

L’obiettivo è individuare gli interventi più urgenti da mettere in atto, per i quali la Regione Abruzzo, nei giorni scorsi, ha stanziato 244mila euro. Oltre alla villetta crollata, anche un pezzo della strada provinciale 29/b – che due giorni fa è stata chiusa al traffico – è stato inghiottito dalla frana, che ha provocato una profonda voragine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, ma la frana sta peggiorando in modo repentino.

Le similitudini con Niscemi

“La Regione Abruzzo è in prima linea, insieme al Comune e alla Protezione Civile, per gestire al meglio la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato il Presidente della Regione, Marco Marsilio -. Mi sono tenuto costantemente in contatto con il direttore Scelli, l’assessore D’Annuntiis, e il sindaco Scordella, seguendo da vicino l’evolversi del fronte franoso. In una fase così delicata è fondamentale mettere in campo tutta l’esperienza e la capacità operativa della nostra Protezione Civile, che ancora una volta ha dimostrato efficienza, prontezza e grande professionalità”.

La situazione di Silvi paese ricorda quanto accaduto circa due mesi fa a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Anche in quel caso una frana ha colpito il centro abitato, causando il crollo di decine di abitazioni e l’evacuazione di circa 1.600 persone.