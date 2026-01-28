Frana Niscemi, il dolore di una sfollata: "Casa mia è in zona rossa, anche l'auto nel garage: devono aiutarci"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Situazione critica a Niscemi, dopo che una frana a scorrimento ha provocato un disastro di vaste proporzioni. 1500 persone sono state evacuate, molte delle quali non potranno mai più rientrare nelle loro abitazioni. Una delle sfollate è Maria D’Alessandro, che dopo aver vissuto in Germania si era trasferita nel comune colpito dalla calamità. “Non abbiamo più niente, ci devono dare una casa”, lo sfogo della donna che al momento è ospite in una struttura di accoglienza in quanto la sua dimora è in zona rossa.

Frana a Niscemi, lo sfogo della sfollata Maria D’Alessandro

“Non abbiamo più niente. Dopo tanti anni di sacrifici in Germania, avevamo costruito questa casa. Siamo sotto shock per quello che è successo”, ha esordito D’Alessandro ai microfoni dell’ANSA.

“Ci devono dare aiuto – ha proseguito – Ma non un aiuto nel senso che ci danno i soldi per affittare una casa. Ci devono dare proprio una casa. La mia è in zona rossa“.

ANSA

“Non ci devono abbandonare – ha aggiunto – Qua siamo tutti nella stessa situazione. Addirittura mi è rimasta l’auto nel garage. Siamo a zero. Ora inizia pure lo sciacallaggio degli affitti. C’è gente che propone 2mila euro al mese. Come si fa?”

“Devono darci gli alloggi, io so che ci sono case popolari chiuse. Quindi si devono dare una mossa. Non ci devono abbandonare. Ho una rabbia pazzesca dopo così tanti anni di sacrifici. Le istituzioni non ci devono lasciare soli. Sblocchino le case popolari e ci diano una casa dove possiamo restare”, ha concluso la sfollata.

Come si è originata la frana

Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta, in Sicilia, dopo le forti e intense piogge causate dalla tempesta Harry è stata colpita da una frana a scorrimento.

Si è verificata una rottura sotterranea nel pendio, a margine del paese. Tale rottura ha separato due strati di rocce, la superiore delle quali è finita su quella sottostante spinta dal peso dell’acqua caduta dalle recenti precipitazioni.

La separazione dei due strati di roccia è stata “lubrificata” proprio dall’acqua delle piogge torrenziali. Si tratta di una frana di grandi dimensioni. C’è stato un distacco di 15-25 metri su un fronte lungo circa 4 km.

La Protezione civile: “L’intera collina sta crollando”

“L’intera collina sta crollando e la situazione è critica”, ha riferito martedì 27 gennaio il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. La frana riguarda direttamente le case prospicienti la scarpata.

“Bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi a Niscemi ci viveva, ed è in corso un censimento delle persone che vanno sostenute”, ha aggiunto Ciciliano.