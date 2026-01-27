Frana Niscemi, Mario Tozzi accusa i politici e attacca il Ponte sullo Stretto: "Continuiamo a divorare suolo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Non si ferma la frana a Niscemi, piccolo centro in provincia di Caltanissetta, dove sta venendo giù un intero costone della collina trascinando nel burrone decine di case. Gli sfollati sono saliti a circa 1.500 e il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, invita a mantenere la calma. Intanto il geologo e volto televisivo Mario Tozzi accusa i politici.

Frana a Niscemi

“Tutte le case che si trovano in una fascia di 50-70 metri andranno giù“, ha dichiarato Salvo Cocina, dirigente della Protezione civile siciliana, spiegando che si tratta di “una frana molto importante”, con una frattura principale articolata in due archi per oltre 4 chilometri e sprofondamenti che hanno creato pareti verticali alte fino a 50-55 metri.

La situazione della viabilità è critica: tre delle quattro strade di accesso alla città risultano compromesse o inagibili. Niscemi è un centro agricolo: le campagne circostanti sono isolate e i soccorritori stanno lavorando per raggiungere gli animali rimasti senza cibo.

Per precauzione, la fascia di rispetto è stata ampliata da 100 a 150 metri. “La frana non è ferma e gli sfollati aumentano”, ha confermato Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha assicurato il pieno supporto del Governo. Intanto, il bilancio dei danni del maltempo nel Sud è pesantissimo: 1,5 miliardi di euro in Sicilia, 300 milioni in Calabria e 200 milioni in Sardegna.

Mario Tozzi sulla frana di Niscemi

Sui social, il geologo e volto televisivo Mario Tozzi ha sfoderato il sarcasmo e ha tirato in ballo il negazionismo climatico e la gestione del territorio:

Ma no, non c’è nessuna crisi climatica: non stanno aumentando in numero, e soprattutto intensità, gli eventi meteorologici estremi. E non è vero che il territorio è stato devastato da decenni di costruzioni, spesso abusive, e infrastrutture spesso inutili. E mica continuiamo a vivere in condizioni di pericolo e mica abbiamo creato il rischio idrogeologico dove non c’era.

Poi Tozzi ha accusato cittadini e istituzioni per l’abusivismo e i condoni:

E che colpa hanno i sindaci che hanno consentito la qualsiasi e i cittadini che quel mattone hanno comunque messo loro per primi? E che colpa le regioni miopi e i governi che hanno condonato la vergogna? Ci vorrebbe un new deal per risistemare in modo naturale e sostenibile il Paese, e invece saremo sommersi da opere inutili e dannose. Ammesso che rimanga qualche soldo dopo il Ponte Contro lo Stretto (sic ndr). E continuiamo a divorare suolo. E a negare che il clima stia cambiando per colpa nostra. Auguri.

La previsione del geologo Riccardo Ferraro

“I terreni sabbiosi, come quelli di Niscemi, hanno un angolo di resistenza al taglio di 35 gradi. Attualmente la parete presenta un angolo di 85 gradi e questo significa che la frana a Niscemiè destinata ad avanzare, compromettendo le costruzioni, fino a trovare un equilibrio. L’angolo della parete non può resistere all’attuale inclinazione”. Così ha spiegato il geologo Riccardo Ferraro, consigliere della Sigea, la Società italiana di geologia ambientale, raggiunto dall’Ansa.

La preoccupazione del sindaco di Niscemi

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, utilizza i social per tenere aggiornati i cittadini. Nel suo ultimo video, il primo cittadino ha raccontato dell’aggravamento della frana, con pareti alte quasi 50 metri. La situazione è monitorata costantemente con droni e tecnici della Protezione Civile.

L’ampliamento della zona rossa a 150 metri ha obbligato allo sfollamento di altre famiglie. Sono in corso accertamenti su scuole e reti idriche, mentre si lavora al ripristino del gas e dell’elettricità nelle zone colpite.

Il sindaco ha poi invitato a mantenere la calma e a non dare seguito alle varie fake news che circolano sui social, come il presunto crollo della chiesa del Sacro Cuore.

Nella giornata del 27 gennaio, alle 18:00, si terrà un momento di preghiera in Chiesa Madre alla presenza del Vescovo.