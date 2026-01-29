Frana Niscemi, Musumeci protesta e Vianello lo attacca: "Ministro da 3 anni, è stato presidente della Sicilia"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La frana di Niscemi, che ha causato lo sfollamento di circa 1.500 persone e l’evacuazione di interi isolati, alimenta lo scontro politico. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ammette che si tratta di una “sciagura annunciata”, dal momento che le criticità del territorio erano note da decenni. Il giornalista Andrea Vianello, storico volto Rai, punta il dito contro la politica e, in particolare, proprio contro il siciliano Musumeci.

Frana a Niscemi, Andrea Vianello contro Nello Musumeci

“Si doveva fare qualcosa in passato per Niscemi, protesta con veemenza il ministro del sud Musumeci, che è ministro da tre anni e che è stato Presidente della Sicilia per cinque anni”.

Questo l’attacco di Andrea Vianello a Nello Musumeci pubblicato su X.

Nello Musumeci e la “sciagura annunciata” a Niscemi

Fra le molte interviste rilasciate negli ultimi giorni da Musumeci ce n’è una al Corriere della Sera. Musumeci si è riferito alla frana di Niscemi parlando di “una sciagura annunciata”.

“È una sciagura annunciata. Che quel terreno fosse franoso lo sapevano anche i bambini. Le esperienze passate purtroppo non hanno insegnato nulla. È come se ci fossimo affidati al fato. Del resto, da noi in Sicilia si dice ancora: Comu finisci si cunta”, ha commentato Musumeci.

“Comu finisci si cunta” può tradursi in “Una storia viene raccontata per come è finita”. Racchiude la sintesi di una certa mentalità fatalista siciliana, che preferisce assistere passivamente allo svolgersi dei fatti piuttosto che intervenire per incidere sugli eventi.

Rigettata la richiesta della leader del Pd Elly Schlein di utilizzare i soldi del ponte sullo Stretto di Messina per affrontare la frana di Niscemi: “Non sono iscritto al partito del Benaltrismo. Il ponte è necessario, come le infrastrutture idriche. I soldi ci sono stati in passato, ma destinati altrove. Abbiamo costituito una struttura nazionale che si occupa solo di siccità”.

Musumeci ha ribadito che la responsabilità principale è dell’uomo: “La pioggia è solo una concausa. Ma non la sola. La pianificazione urbanistica di quell’area non ha tenuto conto della fragilità del suolo. Troppa pressione antropica, lì non si doveva costruire”.

A quasi trent’anni dalla frana di Niscemi del 1998, il territorio è stato inondato da una pioggia di fondi. Ma come sono stati spesi? La risposta di Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana: “È la domanda che in tanti si pongono. Tra veti, contenziosi e sottovalutazioni, la prevenzione strutturale a Niscemi è rimasta solo una buona intenzione”.

Frana di Niscemi, il giallo delle segnalazioni

Nel corso dell’intervista, Nello Musumeci ha dichiarato che “il Comune di Niscemi nei miei 5 anni” di Governo “non ha sollevato il problema dell’abitato“.

L’aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico del 16 marzo 2022, redatto dall’Autorità di Bacino regionale sotto la presidenza Musumeci, dimostra che la fragilità di Niscemi era ampiamente nota e certificata. Il documento nasce proprio dalle segnalazioni effettuate dal Comune tra il 2019 e il 2020 a causa di precedenti smottamenti lungo le strade provinciali SP10 e SP12, le stesse oggi travolte dalla frana.

A seguito di sopralluoghi tecnici effettuati nel 2021, la relazione ha identificato 17 nuove zone a rischio lungo il perimetro dell’abitato, assegnando loro il massimo livello di pericolosità, ovvero la classe “P4” (molto elevata).

Le analisi hanno confermato che il versante occidentale della collina è soggetto a una violenta attività erosiva naturale, legata alla composizione del terreno, ma pesantemente aggravata dall’azione umana, in particolare dallo scarico dei reflui che accelera l’instabilità del suolo.

Mutui sospesi a Niscemi

Raggiunto dai microfoni di Rtl 102.5, Musumeci ha specificato che le rate dei mutui verranno sospese: “C’è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri”.

Indagine amministrativa

Una indagine amministrativa per chiarire perché dopo la frana del 1997 a Niscemi non si sia mai intervenuti: è la proposta che il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci porterà in Consiglio dei ministri. Intervistato da Rainews24, Musumeci ha parlato di possibili “omissioni e superficialità” e della necessità di ricostruire la cronistoria degli ultimi trent’anni per capire se il fenomeno sia stato sottovalutato.

Matteo Renzi contro Nello Musumeci

Intervistato da Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha attaccato Nello Musumeci: “Elly è stata molto brava ad andare, tenendo un tono istituzionale. Noi invece abbiamo menato duro da subito. Il ministro Musumeci non vuole mandare avanti il piano Italia Sicura, dopo averlo promesso e dopo che gliel’ha chiesto il Parlamento con un voto bipartisan del novembre 2022″.

E ancora: “Nello, inteso come ministro, ha fatto più danni di Harry inteso come ciclone: hanno sprecato i sei miliardi del Patto per la Sicilia che noi avevamo stanziato e non hanno riaperto Italia Sicura. E l’Assemblea regionale siciliana fischietta regalando mancette a fine anno.