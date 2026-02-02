Frana Niscemi, scuole fuori dalla zona rossa riaprono con gli psicologi in classe: "Bambini smarriti"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Niscemi si cerca di tornare a una sorta di normalità, dopo che una frana a scorrimento con un fronte lungo 4 chilometri ha costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie case. Nelle scorse ore c’è stata la riapertura di alcune strade di collegamento. Lunedì 2 febbraio sono anche ripartite le scuole. I giovani studenti saranno affiancati da equipe di psicologi.

Frana a Niscemi: riaprono le scuole e arrivano gli psicologi

“Lunedì ripartono le attività didattiche – ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti – abbiamo già fatto il trasloco dai tre plessi chiusi perché sono nella zona rossa, quelli degli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere. Se le scuole riaprono è perché sono in sicurezza, in una zona non interessata dalla frana. Abbiamo controllato anche i termosifoni, facendo un intervento tecnico e funzionano.”

Il primo cittadino ha inoltre riferito che ad attendere gli alunni negli istituti ci saranno anche equipe di psicologi “che faranno un giro nelle scuole per un’attività di supporto e verifica, un primo approccio per trattare la vicenda che ci ha sconvolti.”

I professionisti chiamati a dare sostegno agli studenti sono quelli dell’emergenza dell’Asp di Caltanissetta e gli specialisti di Save the Children.

Gli esperti, come riportato dall’ANSA, hanno dichiarato che c’è il bisogno di “capire i bisogni e i possibili traumi legati all’abbandono delle case e delle loro scuole” perché “un bambino che ha perso la casa, ha perso la sua normalità ed è disorientato” e, quindi, “bisogna aiutarlo anche nell’inserimento in una nuova scuola.”

Secondo una stima dell’Ong, sarebbero più di 4.200 i minorenni che vivono nel territorio di Niscemi con “famiglie che stanno vivendo momenti di grande paura e incertezza, con ripercussioni particolarmente gravi su bambini e bambine.”

Save the children ha aggiunto che in un simile scenario è fondamentale garantire protezione, assistenza e risposte immediate ai più giovani. “Nessun minore dovrebbe trovarsi da solo ad affrontare un’emergenza di questa portata”, hanno rimarcato dall’Ong.

L’assessorato regionale alla Salute, attraverso l’Asp di Caltanissetta, ha inoltre organizzato un supporto anche per le famiglie e il personale scolastico di Niscemi. Anche per loro è stato pensato un percorso di assistenza psicologica continuativa.

Lo spostamento degli studenti in spazi sicuri

“Riportare tutti i ragazzi a scuola – ha dichiarato la prefetta di Caltanissetta, Licia Messina – significa ridare loro una vita normale, un poco di serenità. Ma non soltanto a loro, ma anche alle loro famiglie che riprendono un ritmo di vita diverso da quello che hanno dovuto subire in questi giorni, soprattutto chi vive nella zona rossa, ma in tutta la città che si è fermata di fronte a questo grande evento calamitoso.”

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha riferito il direttore generale, Filippo Serra, “come ministero dell’Istruzione e del Merito segue l’andamento dell’emergenza sin dal primo giorno ed ha come priorità quella di riaprire le scuole e garantire il diritto all’istruzione.”

Per raggiungere tale obbiettivo è stato predisposto lo spostamento delle studentesse e degli studenti dei plessi interessati in altri spazi sicuri, con il fine di permettere la ripresa regolare delle lezioni.

La testimonianza della maestra Laura: “Gli alunni sono tristi e piangono”

“Ho il cuore pieno di angoscia. In casa oggi siamo in 11, sto ospitando tutta la mia famiglia sfollata. Per i bambini perdere le proprie cose è un trauma grande. Essere sradicati dai propri luoghi ancora di più. Hanno bisogno di certezze, di ricordi.” Sono le parole riportate da Repubblica di Laura Messina, 57 anni e maestra d’infanzia. La donna e i suoi allievi hanno dovuto fuggire dal quartiere Sante Croci dopo la prima frana di 15 giorni fa.

“Sono nervosi, arrabbiati, tristi, piangono spesso – ha aggiunto la maestra -. Noi cercheremo di farli sentire al sicuro, in un ambiente allegro, ricreando quella routine che dà loro sicurezza, le scuole sono l’anima della comunità.”

Cosa faranno gli psicologi

In collaborazione con i dirigenti scolastici e con il personale docente, gli psicologi forniranno indicazioni e attività specifiche da svolgere al rientro in classe, per favorire il recupero di routine, sicurezza e senso di normalità ai giovani studenti.

Le attività sono finalizzate all’accoglienza, alla stabilizzazione emotiva e all’accompagnamento graduale dei bambini, per condurli passo dopo passo nell’elaborazione dell’esperienza vissuta e nell’integrazione dei cambiamenti legati al nuovo contesto scolastico.

“Per i bambini piccoli – ha spiegato all’AGI la psicologa Antonella Campo – il cambiamento improvviso degli spazi e delle abitudini può generare paura e disorientamento per questo lavoriamo attraverso il gioco, le routine e la relazione con gli insegnanti, aiutandoli a sentirsi nuovamente al sicuro e accompagnandoli gradualmente nell’adattamento al nuovo contesto.”

“In situazioni di emergenza come quella che sta vivendo la comunità di Niscemi – le parole del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Salvatore Ficarra – è fondamentale affiancare agli interventi di sicurezza e di ripristino anche azioni mirate alla tutela della salute mentale prendendosi cura del benessere psicologico, soprattutto dei bambini.”

“La scuola e la famiglia rappresentano punti di riferimento essenziali per i più piccoli – ha continuato Ficarra – per questo abbiamo ritenuto prioritario un intervento integrato che coinvolga dirigenti scolastici, insegnanti e genitori, in un’azione coordinata e condivisa.”

Anche Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, ai microfoni di Repubblica ha rimarcato che in questa situazione “le fondamenta di un bambino sono gli adulti e per fortuna nella tragedia le famiglie sono rimaste integre.”

“Quando devono abbandonare tutto ciò che hanno e conoscono, i più piccoli perdono la percezione del mondo come luogo sicuro – ha proseguito Pellai -. Hanno inevitabilmente assistito alla disperazione dei genitori e forse adesso li vedono più vulnerabili. Per evitare il senso di sradicamento — le cose sono anche il nostro vissuto emotivo — gli adulti devono fare squadra. Il fatto che a Niscemi quasi tutti siano ospiti di parenti e amici è un formidabile aiuto per la psiche dei bimbi.”

“L’abbandono della casa resterà un lutto nelle loro vite. La scuola potrebbe aiutarli facendogli disegnare un album dei ricordi, per trasformare il dolore della perdita in una sopportabile nostalgia. Senza mai promettere che forse un giorno potranno tornare nella zona rossa, se non è possibile. I bambini hanno enormi capacità di ripresa, ma bisogna sempre dire loro la verità”, ha concluso Pellai.

La biblioteca a rischio

Nelle scorse ore si è tenuto un briefing al centro operativo comunale di Niscemi per provare a salvare 4 mila volumi storici che si trovano nella biblioteca “Angelo Marsiano”. L’edificio si trova nel cuore del quartiere Sante Croci, in via Roma 67 e rischia di sbriciolarsi perché è sul ciglio della frana.

I libri si trovano nell’ultima stanza, una stanza che ora è sospesa nel vuoto. Si sta facendo di tutto per recuperare il patrimonio culturale. “L’incontro al centro operativo comunale è stato convocato – ha spiegato ad AGI Pietro Stimolo, vicesindaco – per analizzare e programmare con i vigili del fuoco un eventuale intervento.”

L’immobile è di proprietà della famiglia Pisa Alberghina. Si tratta di una biblioteca privata, raccolta da Angelo Marsiano, storico di Niscemi, che nel 2026 sarebbe stata messa a disposizione della città.