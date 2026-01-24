Frana Nuova Zelanda, morta la 15enne Sharon Maccanico originaria di Avellino: era tra i dispersi del campeggio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giovedì mattina (ora locale), una frana ha investito un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda. Il bilancio è stato di due morti e diversi dispersi, almeno fino alla notizia confermata dalla Farnesina della morte della quindicenne di origini italiane Sharon Maccanico. Nelle scorse ore lo zio della giovane aveva chiesto alla comunità di Picarelli di Avellino di pregare per la nipote. Poco dopo è arrivato lo stop delle ricerche dei dispersi tra le macerie e la triste notizia.

Frana in Nuova Zelanda: bilancio aggiornato

Giovedì 22 gennaio 2026 (in Italia era mercoledì sera), a causa delle forti piogge dei giorni precedenti, si è verificata una frana che ha investito e distrutto un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda.

Si tratta di una meta turistica molto famosa, che si trova al nord dell’isola e, al momento del crollo, nel campeggio erano presenti molte persone, tra cui dei giovani. Il dato iniziale era di nove persone disperse sotto i detriti, con due morti confermati.

Nelle ore successive la speranza di ritrovare i dispersi in buone condizioni è calata fino alla triste notizia: la quindicenne di origini italiane Sharon Maccanico è stata confermata come vittima. Lo conferma la Farnesina, che aveva anticipato la notizia confermando lo stop alle ricerche dei dispersi tra le macerie.

Il comunicato della scuola

La prima comunicazione della morte di Sharon Maccanico arriva dalla scuola che frequentava, il Pakuranga College. Sui social il college ha scritto: “Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pakuranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui”.

Il collegio ha dichiarato di essere rimasto in contatto con entrambe le famiglie e di esprimere loro sentito cordoglio. “Molti membri del college sono stati profondamente colpiti dalle notizie e stiamo lavorando per supportare studenti e personale nei prossimi giorni e settimane”, hanno scritto. Nonostante il dolore che ha colpito anche le famiglie, queste hanno ricevuto un’e-mail nel pomeriggio con consigli e informazioni per supportare i loro figli nell’elaborazione di questo lutto.

Dopo la nota della scuola, è arrivata anche la conferma della Farnesina: prima lo stop alla ricerca dei dispersi tra le macerie, poi nella mattinata di sabato 24 gennaio l’ufficialità del decesso.

Chi era Sharon Maccanico

Sharon Maccanico era una giovane studentessa di 15 anni, originaria di Avellino. I suoi genitori si sono trasferiti in Nuova Zelanda quando Sharon era ancora piccola. È lì che è cresciuta e ha studiato.

In Italia parte della famiglia si era riunita in chiesa per pregare per lei, affinché fosse ritrovata sana e salva. Lo aveva chiesto lo zio Renato, attraverso i social, invitando la comunità di Picarelli di Avellino a incontrarsi nella chiesa del SS. Salvatore “nella speranza che il miracolo per la nostra Sharon avvenga”.

Di Sharon sappiamo che era una campionessa di hip-hop e che aveva vinto diverse competizioni.