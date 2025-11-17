Frana per il maltempo in Friuli, individuato il corpo della seconda vittima a Cormons: la situazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nell’ultima ora è arrivata la conferma: c’è una seconda vittima. Da ore i soccorritori sono al lavoro per il recupero del corpo di Guerrina Skocaj, 83 anni, rimasta schiacciata dalle macerie della sua abitazione a Cormons (Gorizia). Il disastro si è verificato a seguito della frana dovuta al maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Per il momento il recupero della salma è impedito dalle condizioni meteo avverse che stanno rallentando le operazioni. Non si esclude che l’estrazione del cadavere dalle macerie possa essere rimandata alla mattina successiva.

La seconda vittima

Un drammatico epilogo, quello delle ricerche dei soccorritori dopo la frana che ha colpito Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. Il corpo di Guerrina Skokaj, l’anziana di 83 anni dispersa, è stato individuato.

Come riporta Repubblica, tuttavia, il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere le operazioni di recupero. Le precipitazioni impediscono di lavorare in sicurezza.

ANSA Friuli, recuperato il corpo della donna dispersa a Brazzano di Cormons (Gorizia). La frana aveva distrutto la sua abitazione

Per questo motivo il recupero del corpo è stato rimandato alle prossime ore, ma non si esclude un ulteriore rinvio alla mattina di martedì 18.

Le piogge, infatti, potrebbero erodere nuovamente il pendio e portare a nuovi smottamenti. Le operazioni sono ancora in corso.

Due vittime dopo la frana a Cormons

Come anticipato, Guerrina Scokaj è la seconda vittima del maltempo che sta mettendo il Friuli in ginocchio. Nel pomeriggio di lunedì 17 novembre è stato recuperato il corpo di Quirin Kunhert, 32 anni, travolto dalla frana mentre tentava di salvare una donna in difficoltà.

Kunhert e Scokaj risultavano dispersi. Appresa la notizia della morte del 32enne, il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso il suo cordoglio: “È ancora più doloroso che una vita venga spezzata nel tentativo di proteggerne un’altra”.

Il maltempo in Friuli Venezia Giulia

Come riporta Repubblica in un aggiornamento delle 20:16, a seguito del maltempo che sta mettendo a dura prova il nord Italia in Friuli Venezia Giulia solo lunedì 17 novembre sono stati necessari 300 interventi dei vigili del fuoco.

Il maltempo si è concentrato tra le province di Gorizia e Udine nella nottte tra domenica e lunedì. L’esondazione del fiume Torre ha costretto i residenti di Versa, frazione di Romans d’Isonzo (Gorizia) ad evacuare le loro abitazioni con l’aiuto dei vigili del fuoco intervenuti con piccoli natanti. A Romans, inoltre, l’amministrazione ha messo la palestra comunale a disposizione degli sfollati.