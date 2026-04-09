Frana Petacciato in Molise tra le più grandi d'Europa, dalle colline al mare: ponti crollati e strade spezzate

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Italia divisa in due da una frana, tra le più grandi d’Europa. Autostrada A14, Statale 16 e linea ferroviaria Adriatica sono interrotte da due giorni a causa della frana di Petacciato, in Molise. Un fenomeno franoso complesso con un fronte lungo circa 2 chilometri, noto da oltre un secolo, che si è riattivato dopo il maltempo dei giorni scorsi. Viabilità dell’intera area tra Abruzzo, Molise e Puglia in ginocchio, anche a causa del crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la Statale Adriatica, mentre la circolazione dei treni ripartirà gradualmente già da domani, 10 aprile.

Frana Petacciato in Molise

Nel consiglio dei ministri di oggi, 9 aprile, il Governo affronterà l’emergenza relativa alla frana di Petacciato in Molise che ha “spezzato in due la dorsale adriatica”, per usare le parole del capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano.

Con l’adozione di un provvedimento per un primo stanziamento di risorse finalizzato al ripristino di linea ferroviaria, autostrada A14 e Statale 16 Adriatica, interrotte in Molise dal 7 aprile.

ANSA

Per fortuna ci sono anche buone notizie, che portano a rivedere lo scenario iniziale che prevedeva chiusure per settimane.

Dalle ultime analisi è emerso che la frana di Petacciato “non si sta muovendo“, dice al Corriere della Sera il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.

Questo, spiega, “ci consente di prendere decisioni precise sulla riapertura anche solo parziale di autostrada e ferrovia”.

Riaperti i tratti dell’A14, limitazioni sulla linea ferroviaria

I tratti dell’autostrada A14 compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, sono stati riaperti.

Lo ha comunicato Autostrade per l’Italia, sottolineando che da ieri “oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l’Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata nord”.

La riapertura al traffico è stata possibile grazie all’installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia.

Per la linea ferroviaria si pensa a limitazioni della velocità e riduzione della frequenza dei treni a lunga percorrenza.

“Ci saranno inevitabilmente dei ritardi – spiega Ciciliano – ma credo che saranno sopportabili rispetto alla completa interruzione del traffico”.

Per le tempistiche, c’è già una data per quanto riguarda la linea Adriatica: Trenitalia fa sapere che la circolazione dei treni riprenderà progressivamente dalle ore 6 di venerdì 10 aprile.

Frana tra le più grandi d’Europa

La frana di Petacciato è una delle più grandi d’Europa: coinvolge una superficie di circa 4 km quadrati, con un fronte lungo circa 2 chilometri.

Si tratta di un fenomeno franoso complesso, noto fin dai primi del Novecento: tra il 1906 e il 2015 sono stati registrati almeno 15 episodi, spesso a seguito di piogge intense.

È una frana di tipo “intermittente“, che non può essere bloccata in maniera definitiva. Ce ne sono diverse lungo la costa adriatica, dalla Romagna alla Puglia.

Quella di Petacciato è la più grande, assieme a quella di Ancona.

Frana di Petacciato come Niscemi e Ancona

Come ha spiegato all’Ansa il presidente dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs), Nicola Casagli, frane di questo tipo “non si fermano. Ci si convive“.

Quella molisana è “una delle più cattive tra quelle più rilevanti d’Europa”, spiega Casagli, “se la gioca con Niscemi“, in Sicilia.

E con la frana di Ancona, che è un po’ più grande ma è ferma da tempo.

Nel capoluogo marchigiano, osserva, è stata fatta una “bella strategia di convivenza del rischio“: ci sono infrastrutture, “c’è una città che ha convissuto dal 1980 fino ad adesso in assoluta sicurezza con una frana, la più grande avvenuta in Italia dopo il Vajont“.

Il ponte crollato sul Trigno

Mentre autostrada e linea ferroviaria potranno essere riaperti in tempi brevi, la Statale 16 Adriatica dovrà restare chiusa a lungo nel tratto al confine tra Abruzzo e Molise, a causa del cedimento di un viadotto.

Oltre alla frana, l’ondata di maltempo che ha colpito il Centro Sud nei giorni scorsi ha causato il crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la statale, tra Montenero di Bisaccia e San Salvo.

Sono tuttora in corso le ricerche di un disperso, Domenico Racanati, scomparso dal 2 aprile in seguito al crollo del ponte.

Come ha spiegato Ciciliano, serviranno almeno sette-otto mesi, probabilmente anche di più, per ricostruire il ponte, con inevitabili ricadute sul turismo e sulla stagione balneare alle porte.