Frana spacca in due un quartiere a Niscemi in Sicilia, 1.000 persone sfollate e strade principali interrotte

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una frana con un fronte di almeno due chilometri ha diviso in due un quartiere della cittadina di Niscemi, 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Circa mille persone sono state sfollate e domani le scuole rimarranno chiuse. Si tratta del secondo smottamento in pochi giorni, ora la città si trova quasi isolata, con entrambe le strade principali che la collegano al resto della regione interrotte.

Frana di due chilometri a Niscemi

La frana si è sviluppata sul versante est della collina su cui Niscemi sorge, che sovrasta la piana di Gela. Il fronte, di due chilometri come riportato dal sindaco Massimiliano Conti, ha diviso in due uno dei quartieri periferici della cittadina.

Il Comune ha messo in azione il Coc, il Centro operativo comunale per le emergenze. Sono arrivati a Niscemi anch il presidente del libero consorzio dei comuni (equivalente della provincia) di Caltanissetta Walter Tesauro e l’assessore alla viabilità Gianluca Miccichè.

ANSA

Per la mattinata di domani lunedì 26 gennaio è attesa sul posto il prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina per una riunione con il sindaco.

Scuole chiuse e mille sfollati

Nel frattempo il Comune ha già preso le prime decisioni in seguito alla frana. Per la giornata di domani, tutte le scuole di Niscemi rimarranno chiuse per ridurre il carico sulla viabilità.

Nella zona colpita dalla frana, inoltre, diverse abitazioni sono risultate in pericolo o necessitano accertamenti. Per sicurezza, quindi, mille persone sono state fatte sfollare.

Il presidente della Regione Siciliana Schifani e il ministro della Protezione civile Musumeci hanno fatto sapere che stanno seguendo l’emergenza da vicino e sono pronti a coordinare gli interventi.

Cittadina quasi isolata da due frane ravvicinate

Questa è la seconda frana che ha colpito la cittadina di Niscemi in pochi giorni. Un altro smottamento aveva reso inaccessibile la principale via di accesso alla cittadina.

Ora, con la seconda frana, anche l’altra strada principale che permette di accedere a Niscemi è stata dichiarata inagibile per i danni riportati dall’asfalto e per il rischio di ulteriori smottamenti.

Il comune rischia quindi di rimanere isolato dal resto della regione.