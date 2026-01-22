Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, ci sono molte persone disperse tra cui dei bambini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Nuova Zelanda, una frana ha travolto un campeggio nella località turistica di Mount Maunganui, nel nord del Paese. Ci sono diverse persone disperse sotto i detriti, tra cui alcuni bambini, ma non se ne conosce ancora il numero preciso. Le squadre di emergenza sono al lavoro da ore per cercare di localizzare i sopravvissuti intrappolati. La frana è stata causata dalle forti piogge degli ultimi giorni che hanno provocato vari disagi nell’area.

Frana su un campeggio in Nuova Zelanda

Nella mattinata di giovedì 22 gennaio, quando in Italia era la sera di mercoledì, una grossa frana si è abbattuta su un campeggio alle pendici di Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda.

Mount Maunganui è un vulcano spento che si trova sull’Isola del Nord, un luogo sacro per i Maori e una popolare meta turistica.

Secondo quanto riportano i media locali, la frana è avvenuta attorno alle 9.30 (ora locale) del mattino: una massa di terra, fango e alberi ha investito il campeggio che si trova alle pendici del monte.

La frana ha colpito diversi camper e l’area dei servizi igienici del campeggio.

Ci sono molti dispersi

Le autorità hanno riferito che diverse persone risultano disperse, ma non se ne conosce ancora il numero preciso.

Anche perché, riporta il New Zealand Herald, alcuni ospiti della struttura sono andati via senza informare le autorità, rendendo più complicato ricostruire chi manchi effettivamente all’appello.

Stando a quanto emerso finora, tra i dispersi ci sarebbe almeno un bambino.

Alcuni testimoni hanno riferito ai media locali di aver sentito un forte rumore prima di vedere un’ampia fetta della collina venire giù e colpire il campeggio nel giro di pochi secondi.

Finora nessun sopravvissuto

Le squadre di soccorso sono al lavoro da ore per cercare di individuare eventuali sopravvissuti da sotto il cumulo di detriti.

I soccorritori si stanno muovendo con cautela in quanto, è stato spiegato, la terra si muove ancora e sono possibili altri cedimenti.

Finora non è stato tirato fuori nessuno dalla massa di terra e fango, e col passare delle ore si vanno via via riducendo le speranze di trovare qualcuno in vita.

Due morti in un’altra frana a Papamoa

La frana è stata causata dalle forti piogge che ci sono state negli ultimi giorni e che hanno provocato danni e disagi anche in altre zone del nord della Nuova Zelanda.

Due persone sono morte a causa di un’altra frana che si è verificata nella stessa zona, a Papamoa, a pochi chilometri da Mount Maunganui.

Abc riferisce che i corpi delle due vittime, date per disperse dopo la frana, sono stati recuperati dai soccorritori.