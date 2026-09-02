Frana sul Monviso, forte boato e paura con "blocchi di pietra che volavano": si cerca un escursionista

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una vasta frana si è staccata dal monte Monviso intorno alle 20 di martedì 1 settembre. Secondo la prima ricostruzione, l’area interessata è quella nei pressi del rifugio Quintino Sella e di una parte del sentiero che porta a Pian del Re. Inizialmente si è pensato che una persona di nazionalità straniera fosse dispersa. Il Soccorso alpino ha smentito questa ipotesi.

Frana sul Monviso: forte boato e paura

Prima un forte boato, poi la paura: alle pendici del Monviso, in Piemonte, si è verificata una frana imponente. Una sorta di colata di pietre, neve, detriti e terra è stata visibile dal rifugio Giacoletti.

Il quotidiano torinese La Stampa ha raccolto la testimonianza del gestore della struttura, Andrea Sorbino. “Abbiamo sentito il boato dal rifugio e siamo usciti a vedere che cosa stesse accadendo. Si vedevano i blocchi volare ad occhio nudo”, ha riferito l’uomo.

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Non appena si è capito che cosa stesse accadendo, è stato allertato il Soccorso alpino che si è subito attivato per le operazioni di verifica.

Le verifiche del Soccorso alpino

Inizialmente al rifugio Quintino Sella è stata segnalata la mancata presenza di un escursionista di nazionalità estera.

Dopo le verifiche del Soccorso alpino è stato accertato che nessuna persona è rimasta coinvolta.

Lo sfogo di Alessandro Tranchero

“C’è un malcostume diffuso, non so se solo sulle Alpi, di prenotare, non arrivare e non prendersi il disturbo di avvisare”: questo lo sfogo, riportato dal portale Lo Scarpone, di Alessandro Tranchero, rifugista del Quintino Sella, ribadendo l’importanza del ruolo del rifugio come presidio d’alta quota.

“Con il Soccorso alpino ieri sera – ha aggiunto Tranchero – abbiamo avuto lo scrupolo di controllare chi fosse arrivato e chi no, in elenco avevo tre persone che probabilmente sono in un altro rifugio e non si sono dati la pena di avvisare. Da lì a dire che sono sotto la frana, passa parecchio”.

“Sono cinque o sei anni che queste frane arrivano ciclicamente […] e purtroppo la frana di ieri sera non è una novità. È una delle più grosse che sono scese sulla nord-est del Monviso ma non è che faccia tutta questa differenza rispetto a quelle che sono già scese in passato. Si dà risalto al singolo evento, ma non alla situazione generale che invece viene ignorata”, ha concluso il rifugista.