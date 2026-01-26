Frana sull’Aurelia tra Arenzano e Genova, strada interrotta per massi e detriti sulla carreggiata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio è stata segnalata una frana sulla via Aurelia, tra Arenzano e Genova, in località Pizzo ad Arenzano. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, dopo ore di ricerche tra massi e fango, hanno escluso il coinvolgimento di persone. La zona è storicamente critica, in passato una frana di dimensioni minori aveva tenuto bloccata la strada per circa tre anni.

Frana sull’Aurelia: si cercano dispersi

Notte di paura sulla statale Aurelia, dove una frana di grandi dimensioni sta bloccando il tratto Genova-Arenzano. La statale, all’altezza della galleria Pizzo, risulta compromessa e il traffico è interrotto.

Si lavora per liberare la strada, mentre i vigili del fuoco hanno escluso il coinvolgimento di persone. La squadra di Multedo, insieme ai cinofili, sta provvedendo alle ricerche sotto la frana.

L’Italia è una penisola ad alto rischio franoso e gli eventi estremi che hanno colpito i territori nei primi giorni del 2026 ne peggiorano le condizioni. Come è accaduto a Niscemi, dove si è verificata una frana di 2 chilometri.

La dinamica dell’evento

Fondamentale chiarire la dinamica dell’evento. Infatti la zona è storicamente a rischio frane e un nuovo crollo di queste dimensioni riapre il tema della sicurezza del tratto, soprattutto alla luce degli interventi Anas per il prolungamento della galleria paramassi.

La frana ha interessato il lato levante (provenendo da Genova), nel tratto tra la Kascia e l’Azzurro Due, una zona precedentemente non interessata dagli interventi Anas. I lavori si stanno svolgendo solo dopo il tunnel in direzione Arenzano, dove nel 2016 si verificò un’altra grave frana.

Lo smottamento della notte, con i massi di grandi dimensioni sulla strada, lascia intendere che i lavori di contenimento con rete potrebbero non bastare. Sui social sono molti gli abitanti della zona che ricordano gli eventi franosi del passato e chiedono una revisione della sicurezza con una nuova valutazione globale della stabilità della costa.

La frana del 2016

È ancora nella memoria collettiva la frana che ha coinvolto lo stesso tratto di statale il 19 marzo 2016. Sono passati dieci anni, ma per chi abita le zone ha significato tre anni di blocchi e lavori.

Fu, come in questo caso, una frana di grandi dimensioni, con detriti rocciosi che sono rotolati giù da un’altezza di oltre 40 metri.

In quell’occasione ci furono feriti, almeno due, e diverse auto danneggiate.